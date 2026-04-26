Китайские власти ограничат инвестиции в технологические стартапы со стороны США

Традиционно нам чаще приходилось слышать об ограничениях на инвестиции в Китай со стороны американских властей, но они работают и в обратном направлении. По крайней мере, агентство Bloomberg сообщило о планах китайских регуляторов ограничить возможности китайских стартапов принимать американский капитал без одобрения властей КНР.

Источник изображения: Unsplash, Ben Mater

Подобная инициатива стала запоздалой реакцией китайского правительства на сделку с американской Meta Platforms, которая в прошлом году поглотила китайский ИИ-стартап Manus за $2 млрд. По данным источника, правительственные ведомства в КНР начали уведомлять некоторые частные компании, что те должны отвергать предложения по вложениям средств в их капитал со стороны американских инвесторов. Формально, такие инвестиции могут осуществляться только с одобрения китайских органов власти. Готовящаяся к выходу на IPO компания Moonshot AI получила подобное предупреждение, как и китайский стартап StepFun.

В сети китайских регуляторов забрела и более крупная рыба: владеющей TikTok компании ByteDance дали понять, что не следует без одобрения китайских властей осуществлять вторичное размещение акций среди американских инвесторов. Как поясняется, данная инициатива в целом направлена на обеспечение национальных интересов КНР в сфере безопасности. В отношении прошлогодней сделки между американской Meta и китайской Manus начато расследование с привлечением множества китайских ведомств.

Подобные ограничения, по мнению Bloomberg, явно не пойдут на пользу китайскому технологическому сектору с точки зрения возможности привлечения зарубежного капитала. Власти страны опасаются, что через такие сделки за её пределы будут утекать ценные технологии. Характерно, что в США ограничения на инвестиции в секторы китайской экономики, связанные с полупроводниковыми компонентами, ИИ и квантовыми вычислениями, были предложены ещё в прошлом году. До недавних пор власти КНР поощряли выход на международный рынок китайских компаний, в том числе и через привлечение капитала за пределами страны.

В случае с Manus влияние сделки с Meta было существенным. Основанный в марте 2025 года в Сингапуре выходцами из Китая, данный стартап в июле переместил из второй страны в первую весь персонал, но его сооснователям было запрещено выезжать из КНР после того, как китайские власти принялись расследовать сделку с Meta. Новые тенденции в регуляторной политике Китая сильно усложняют вероятный выход ByteDance на IPO.

Теги: китайское правительство, сша, инвестиции, экспортные ограничения, стартапы
