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«Базис» реализовал нативную интеграцию с печатными устройствами «Катюша»

Компания «Базис», лидер российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, добавила в свою флагманскую платформу виртуализации рабочих мест Basis Workplace нативную интеграцию с многофункциональными устройствами (МФУ) российского производителя печатной техники «Катюша». Реализация проекта проходила в инфраструктуре банка ВТБ, который перевёл на решения «Базиса» более 60 тысяч сотрудников.

В сотрудничестве с производителем печатного оборудования было реализовано техническое решение, обеспечивающее совместимость между протоколом TWAIN, используемым устройствами по умолчанию, и протоколом WIA 2, применяемым в виртуализированной инфраструктуре для взаимодействия через программные интерфейсы. Это позволило обеспечить трансляцию вызовов между протоколами и интеграцию сканирующих функций МФУ в контур виртуальных рабочих мест.

Итоговое тестирование подтвердило корректную работу сканеров МФУ «Катюша» в Basis Workplace и их полную совместимость с виртуализированной инфраструктурой.

Источник изображения: «Катюша»

Источник изображения: «Катюша»

«Одним из ключевых преимуществ российских вендоров является работа в тесной связке с заказчиками и оперативная адаптация продуктов под их прикладные требования. Нативная интеграция нашей VDI-платформы с устройствами "Катюша" в инфраструктуре ВТБ является примером такого практического взаимодействия, когда запрос заказчика трансформируется в рабочий и тиражируемый результат. Подчеркну, что после реализации такую связку продуктов можно без опасений рекомендовать другим заказчикам, как уже проверенную», — прокомментировал Дмитрий Сорокин, технический директор «Базиса».

«Для нас сотрудничество с "Базисом" – это не разовая интеграция, а системная работа. Когда два российских производителя — платформы виртуализации и печатной техники — эффективно взаимодействуют в работе с протоколами, выигрывает прежде всего заказчик. Он получает готовую, проверенную связку, где не надо ничего "допиливать" своими силами. Банк ВТБ уже оценил это на практике. Уверены, что наш опыт будет востребован и другими компаниями, которые строят собственные VDI-инфраструктуры на российском стеке», — отметил генеральный директор компании «Катюша» Максим Виноградов.

«Для нас как для заказчика важно, чтобы сотрудники банка работали с удобным и надёжным инструментом, не уступающим иностранным аналогам. Проведённое тестирование подтвердило нативное взаимодействие МФУ "Катюша" с Basis Workplace, в том числе корректную работу функций сканирования в инфраструктуре виртуальных рабочих мест. Данная связка продуктов российских вендоров может успешно применяться в масштабной корпоративной инфраструктуре», — прокомментировал заместитель руководителя департамента развития инфраструктуры, вице-президент ВТБ Николай Шуткин.

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Теги: базис, виртуализация, vdi, сделано в россии, мфу, печать, втб
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