Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3

Основанная экс-разработчиками Divinity: Original Sin 2, Baldur’s Gate 3 и Encased российская студия Ninsar Games показала тизер-трейлер научно-фантастической ролевой игры от первого лица «Сатурн. Наследие».

Напомним, «Сатурн. Наследие» является продолжением вышедшей в 2024 году бесплатной тактической ролевой игры «Сатурн». Сиквел представили прошлым летом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

События «Сатурн. Наследие» развернутся в 2065 году. Проходящие на территории уральского подземного комплекса испытания нейроинтерфейса «Отражение», способного переносить сознание человека в тело машины, оборачиваются катастрофой.

В инциденте обвиняют главного героя — оператора «Отражения» Алексея Венгерова. Чтобы очистить своё имя и раскрыть заговор, предстоит пробираться через охваченные восстанием машин лаборатории и восстанавливать связь с внешним миром.

Помимо выживания на Земле, игроки смогут подключаться через «Отражение» к роботам на орбите Сатурна для исследования космической станции. Решать проблемы можно через силу, интеллект или хитрость, что влияет на развитие истории.

Обещают выбор предыстории и хобби персонажа (влияют на отношение окружающих), тактические сражения, два пространства для изучения и полную поддержку русского языка. Дебютный тизер-трейлер «Сатурн. Наследие» прикреплён выше.

«Сатурн. Наследие» создаётся при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и должна выйти до 29 октября 2027 года. Вслед за премьерой ролика страница игры появилась в Steam и VK Play.