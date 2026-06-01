«Падшие единороги»: более 220 стартапов с оценкой $1 млрд потеряли половину стоимости из-за ИИ

По данным аналитической компании PitchBook, более 220 американских компаний, которые пять лет назад оценивались в $1 млрд и более, теперь оказались «падшими единорогами», потеряв больше половины своей стоимости. В значительной степени виной тому бум ИИ, который перенаправил инвестиционные потоки в сторону таких компаний, как OpenAI и Anthropic, и практически обнулил биржевые оценки и перспективы целых классов стартапов из эпохи «до ИИ».

Термин «единорог» появился в 2013 году, когда его в своей статье использовала основательница венчурного фонда Cowboy Ventures Эйлин Ли (Aileen Lee). К единорогам относили компании, которые достигли оценки в $1 млрд. Пять лет назад венчурные капиталисты вкладывали деньги в универсальные компании, продающие всё — от подписок на нижнее бельё до программного обеспечения для планирования. В результате рыночная стоимость стартапов, подпитываемая сочетанием дешёвых денег и спроса во время пандемии, достигала миллиардных отметок ещё до получения первой прибыли.

На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась. Почти половина из 857 американских стартапов-единорогов не привлекали новое финансирование в течение последних трёх лет. Компании, которые в последний раз привлекали финансирование в 2021 году, в среднем стоят на 68 % меньше, а те, которые в последний раз привлекали финансирование в 2022 году, потеряли 52 % своей стоимости.

Бум ИИ, который привлёк более $250 млрд в OpenAI и Anthropic в преддверии их ожидаемых мега-IPO в этом году, оставил сотни стартапов, созданных до появления ChatGPT в 2022 году, в затруднительном положении — фактически отрезанными от венчурного финансирования из-за завышенных оценок и устаревших технологий, но при этом недостаточно прибыльными для выхода на публичные рынки.

Более 220 компаний, достигших миллиардных оценок во время венчурного бума, теперь стали «падшими единорогами». «Многие из этих компаний находятся на стадии до внедрения ИИ, не только по своей структуре затрат, но и по своим продуктам, — считает генеральный директор финансовой компании Mercury Иммад Ахунд (Immad Akhund). — Они определённо в сложном положении. Всё внимание сосредоточено на ИИ, поэтому, если вы не компания, ориентированная на ИИ, вам нужны действительно сильные показатели, чтобы привлечь инвестиции».

В список «падших единорогов» попали такие известные американские бренды, как Glossier, The Farmer’s Dog, Rothy’s, Brooklinen и Savage X Fenty. Также в него входят такие известные компании, как производитель пищевых добавок AG1, пионер в области робоконсультирования Betterment и онлайн-площадка по продаже билетов SeatGeek. Эти компании выросли в условиях, когда рост поощрялся заоблачными оценками, вызванными верой в низкие процентные ставки и высокий инженерный потенциал стартапов.

Однако появление генеративного ИИ изменило ландшафт венчурного капитала, перенаправив средства в компании, изначально ориентированные на ИИ, и сделав невозможным для многих старых стартапов оправдание их прежних оценок. Сильнее всего пострадали компании, занимающиеся корпоративным ПО. В списке «падших единорогов» PitchBook фигурируют 75 компаний, предоставляющих программное обеспечение как услугу (SaaS). Это отражает как огромные оценки, которые получали стартапы в сфере ПО во время венчурного бума 2021 года, так и степень, в которой генеративный ИИ дестабилизировал предположения, лежащие в основе этого сектора.

Модель SaaS, в рамках которой компании интегрируются в рабочие процессы сотрудников и часто взимают плату с каждого пользователя, особенно уязвима перед лицом появления автономных агентов. Компании, созданные до появления генеративного ИИ, обременены раздутыми штатными структурами и программным обеспечением, разработанным для мира до ИИ, что затрудняет их трансформацию.

Если компания не привлекала финансирование с 2021 или 2022 года, инвесторы и основатели считают, что она вряд ли когда-либо сделает это снова. Без доступа к венчурному финансированию или реалистичного плана первичного публичного размещения акций наиболее вероятным исходом для большинства таких компаний станет радикальное снижение рыночной оценки с возможным последующим банкротством. Немногочисленные стартапы, не нуждающиеся в привлечении средств благодаря высокой прибыли, можно считать исключением из правила.

По словам экспертов, до перезагрузки рынка стартап можно было продать более крупной технологической компании примерно по $2 млн за программиста. Фирма со 100 инженерами стоила бы как минимум от $200 млн до $300 млн. Но инструменты программирования на основе ИИ позволили создавать продукты гораздо меньшими командами, что сделало подобные сделки крайне редкими.

Генеративный ИИ в конечном итоге может сократить объём капитала, необходимого для создания успешных софтверных компаний, ставя под сомнение одно из основных предположений, подпитывавших венчурный бум последнего десятилетия. Вероятно, этот процесс только начинается, поскольку влияние ИИ ощущается во всей экосистеме финансирования бизнеса — от венчурного и частного кредитования до крупных публичных компаний.

Старые софтверные компании пытаются по-прежнему полагаться на бизнес-модели, основанные на взимании платы с клиентов в зависимости от количества сотрудников, использующих их продукты. Но, похоже, для выживания поставщикам ПО придётся перейти к моделям ценообразования, основанным на результатах, и инфраструктуре, изначально разработанной для ИИ.