MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark

Компания MSI анонсировала Prestige N16 Flip AI+ — первый ноутбук формата 2-в-1 на базе новейшей платформы Nvidia RTX Spark. Премиальное устройство сочетает готовую к эре ИИ архитектуру, 16-дюймовый Tandem OLED-дисплей с разрешением UHD+ и батарею ёмкостью 99,99 Вт·ч.

В описании новинки производитель отмечает, что ноутбук разработан для «удовлетворения потребностей пользователей, работающих на стыке творчества, разработки искусственного интеллекта и игр высокого разрешения».

С выходом на рынок Prestige N16 Flip AI+ будет напрямую конкурировать с такими моделями ноутбуков, как Microsoft Surface Laptop Ultra, Asus ProArt P16 и P14, а также HP OmniBook Ultra 16 и X 14 среди прочих лэптопов на базе новой платформы RTX Spark.

Prestige N16 Flip AI+ на выставке Computex 2026

MSI Prestige N16 Flip AI+ оснащён 16-дюймовым дисплеем Tandem OLED с разрешением UHD+, характеризующимся двухслойной светоизлучающей структурой. Благодаря этому яркость дисплея превышает 1000 кд/м². При этом долговечность и энергоэффективность экрана выше, чем у обычных OLED-дисплеев. Для экрана также заявлена высокая точность цветопередачи — Delta E < 1. Дисплей имеет сертификацию Calman и обладает 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3.

Формат устройства «2-в-1» позволяет использовать Prestige N16 Flip AI+ не только как ноутбук, но и как планшет, а также как устройство для презентаций. Для акцента на этой универсальности MSI выделяет у новинки следующие преимущества:

  • поддержку электронного пера MSI Nano Pen — отдельного устройства для точного ввода; перо можно хранить в нижней части корпуса ноутбука;
  • тачпад с поддержкой настраиваемых жестов управления;
  • ёмкую батарею на 99,99 Вт·ч для продолжительной автономной работы.

Ноутбук также оснащён четырьмя динамиками. Стоимость Prestige N16 Flip AI+ компания не сообщает. Поступление ноутбука в продажу ожидается не ранее этой осени, одновременно с дебютом платформы Nvidia RTX Spark.

Теги: computex 2026, msi, ноутбук, rtx spark, nvidia
