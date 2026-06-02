Анонсирован духовный наследник Zeus: Master of Olympus — градостроительная стратегия Theos: Cities of Myth, где переплелись история и мифы

Издательство Dotemu (Ninja Gaiden: Ragebound, Marvel Cosmic Invasion) и разработчики Pharaoh: A New Era из французской студии Triskell Interactive представили Theos: Cities of Myth — классическую градостроительную стратегию в современном прочтении.

Пользователям достанется роль основателя нового многообещающего полиса в альтернативной версии Древней Греции, где история и мифы переплелись между собой. Анонсирующий трейлер Theos: Cities of Myth прикреплён ниже.

Игрокам предстоит создать достойный богов процветающий полис под покровительством олимпийца, выполнять его требования, возводить величественные святилища и следить за благополучием жителей.

Продуманный город и довольное божество-покровитель привлекут внимание легендарных героев и исторических фигур, которых можно будет отправлять в путешествия, известные по мифам Древней Греции.

Полис игрока окружён другими городами со своими стремлениями, которые реагируют на ваши решения и оказывают влияние на баланс сил в регионе. С ними можно торговать, заключать союзы и вести войны.

Скриншоты

Проект позиционируется как духовный наследник классических игр, заложивших основы жанра градостроительных симуляторов. В частности, вышедшей в 2000 году Zeus: Master of Olympus.

Theos: Cities of Myth выйдет в 2026 году на ПК (Steam). Обещают семь божеств (Зевс, Афина, Гермес, Арес, Посейдон, Гера, Дионис), интуитивный интерфейс, динамическое освещение, продуманный дизайн и текстовый перевод на русский.