Сегодня 03 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор Анонсирован духовный наследник Zeus: Mas...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Анонсирован духовный наследник Zeus: Master of Olympus — градостроительная стратегия Theos: Cities of Myth, где переплелись история и мифы

Издательство Dotemu (Ninja Gaiden: Ragebound, Marvel Cosmic Invasion) и разработчики Pharaoh: A New Era из французской студии Triskell Interactive представили Theos: Cities of Myth — классическую градостроительную стратегию в современном прочтении.

Источник изображений: Dotemu

Источник изображений: Dotemu

Пользователям достанется роль основателя нового многообещающего полиса в альтернативной версии Древней Греции, где история и мифы переплелись между собой. Анонсирующий трейлер Theos: Cities of Myth прикреплён ниже.

Игрокам предстоит создать достойный богов процветающий полис под покровительством олимпийца, выполнять его требования, возводить величественные святилища и следить за благополучием жителей.

Продуманный город и довольное божество-покровитель привлекут внимание легендарных героев и исторических фигур, которых можно будет отправлять в путешествия, известные по мифам Древней Греции.

Полис игрока окружён другими городами со своими стремлениями, которые реагируют на ваши решения и оказывают влияние на баланс сил в регионе. С ними можно торговать, заключать союзы и вести войны.

Скриншоты
Смотреть все изображения (6)
Смотреть все
изображения (6)

Проект позиционируется как духовный наследник классических игр, заложивших основы жанра градостроительных симуляторов. В частности, вышедшей в 2000 году Zeus: Master of Olympus.

Theos: Cities of Myth выйдет в 2026 году на ПК (Steam). Обещают семь божеств (Зевс, Афина, Гермес, Арес, Посейдон, Гера, Дионис), интуитивный интерфейс, динамическое освещение, продуманный дизайн и текстовый перевод на русский.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Пиратская градостроительная стратегия Corsair Cove получила новый трейлер, дату выхода и демоверсию в Steam
Регулятор выдал планы Paradox на Lego-игру в серии Cities: Skylines — Lego Skylines
Анонсирован необычный кооперативный роглайт Kingfish, в котором смешались экшен и градостроительная стратегия
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке»
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father
Теги: theos: cities of myth, triskell interactive, dotemu, градостроительный симулятор, стратегия
theos: cities of myth, triskell interactive, dotemu, градостроительный симулятор, стратегия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Их делали инженеры, а не маркетологи: Thermal Grizzly представила свои первые вентиляторы для ПК
«Падшие единороги»: более 220 стартапов с оценкой $1 млрд потеряли половину стоимости из-за ИИ
Sony показала семь минут кровавого геймплея Marvel’s Wolverine
ИИ-бум создал очередной ажиотаж — теперь вокруг китайских синтетических алмазов
Разработчик ChatGPT представил ИИ-инструменты для финансовых и юридических задач
Microsoft представила ИИ-агента Scout, созданного на базе открытой архитектуры OpenClaw 2 ч.
Windows 11 получит более глубокую интеграцию с Linux — специально для разработчиков 3 ч.
Microsoft взяла курс на ИИ-независимость и представила свою первую рассуждающую модель MAI-Thinking-1 3 ч.
Google усложняет мошенникам процесс подмены номеров из числа доверенных 4 ч.
Следующей большой God of War станет игра про жену Кратоса в загробном мире богов — 23 минуты геймплея и первые подробности God of War Laufey 7 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой F1 25: 2026 Season Pack и World of Tanks: Heat 11 ч.
«Люди не готовы»: работник CD Projekt Red предупредил фанатов в ожидании The Witcher 4 13 ч.
В Instagram и Facebook появится функция «Серии» для создания сериалов из Reels 14 ч.
Meta собирает переписку, историю браузера и содержимое буфера обмена сотрудников ради обучения ИИ 14 ч.
The Alters без альтеров: анонсирован научно-фантастический симулятор выживания с упором на физику Venus: The Last Ascent 15 ч.
Глава Intel заявил, что доминированию x86-совместимой архитектуры в серверном сегменте ничего не угрожает 22 мин.
Nvidia возобновила производство GeForce RTX 3060 12GB в Китае из-за нехватки недорогих современных видеокарт и проблем с поставками памяти 2 ч.
У Intel новый кризис с техпроцессом 18A: партнёры жалуются на нарастающий дефицит Panther Lake и Wildcat Lake 2 ч.
Microsoft готовит к выпуску мини-ПК Surface RTX Spark Dev Box для разработчиков 3 ч.
Новая статья: Повесть о том, как поссорились Сэм Джерриевич с Илоном Эрроловичем 7 ч.
Новая статья: Обзор ИБП Ippon Na+ Frosty 850 с натрий-ионным аккумулятором 9 ч.
ИИ пожирает всю память: аналитики прогнозируют подорожание DRAM ещё на 60 % 11 ч.
Blue Origin пообещала вернуть New Glenn к полётам через полгода после катастрофы, но мало кто в это верит 11 ч.
Создатель Borderlands показал ещё не анонсированные Google Pixel Watch 5, якобы найденные на дне моря 14 ч.
Подорожание ноутбуков и компьютеров из-за ИИ перевалило за 10 % 15 ч.