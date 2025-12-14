Marvel Cosmic Invasion — здорово, но мало. Рецензия

Жанр Экшен Издатель Dotemu Разработчик Tribute Games Минимальные требования Процессор Intel Core 2 Duo E6550 2,33 ГГц / AMD Athlon 64 X2 6400+ 3,2 ГГц, 4 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 1 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GT 320 / AMD Radeon HD 6570, 1 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i3-540 3,06 ГГц / AMD Phenom II X2 550 3,1 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GT 730 / AMD Radeon R7 240 Дата выхода 1 декабря 2025 года Возрастной ценз От 12 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Официальный сай

В 2022 году выходцы из Ubisoft выпустили Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge — не самый оригинальный, но увлекательный beat ‘em up с Черепашками-ниндзя и их противниками, которых мы с детства знаем по именам. Спустя три с лишним года коллектив Tribute Games снова пытается пробудить ностальгические чувства пиксельной графикой и геймплеем с аркадных автоматов. После «Черепашек» фанаты возлагали на Marvel Cosmic Invasion большие надежды. По большей части игра удалась, но нужно быть готовым к тому, что привычная для разработчиков формула не получила развития.

Поскольку это beat ‘em up, да ещё и по комиксам Marvel, сюжет умещается в пару предложений. Правитель Негативной Зоны, Аннигилус, хочет захватить Галактику, в том числе планету Земля. Супергерои ему мешают, и делают это своим супергеройским способом: отправляются в разные места Ваканды, Диких земель и Геноши и побеждают там противников, разумом которых управляет Аннигилус. Главных его противников — Фантастической четвёрки — в игре почему-то вообще нет, зато есть как знаменитые любимчики из вселенной Marvel (Человек-паук, Веном, Железный человек), так и малоизвестные герои. Например, Бета Рэй Билл и Космический призрачный гонщик, которые за пределами редких комиксов появлялись только в игре Marvel SNAP.

Бойцов в два раза больше, чем в «Черепашках», и отличаются они друг от друга гораздо заметнее. Каждый герой обладает уникальными навыками и приёмами, полностью соответствующими тем, которые были у него в комиксах. Капитан Америка швыряет щит, Джин Грей использует телекинез, Росомаха набрасывается на противников и закалывает их длинными когтями. Управляя Женщиной-Халк, будто играешь за рестлера — носишься по арене, хватаешь врагов, подбрасываешь, бьёшь в воздухе ногой, а потом с разбегу плюхаешься на землю. А будучи Человеком-пауком, быстро перемещаешься от одного края арены к другому на паутине, которой потом стреляешь в оппонентов, чтобы их замедлить.

Всех персонажей объединяет возможность совершать обычные атаки (и их комбинации) в ближнем бою, а если удерживать кнопку удара, то они применяют заряженные приёмы. Нова, к примеру, создаёт вокруг себя огненный барьер, а Железный человек выпускает энергетическую сферу. Другой кнопкой осуществляется уникальная атака, на которую тратятся заряды (они восстанавливаются со временем). У Чёрной пантеры это клинки из вибраниума, у Шторм — потоки арктического ветра, замедляющие цели. Использовали трижды — и ждите несколько секунд, пока они снова станут доступны. А вот Капитан Америка и Бета Рэй Билл могут кидать щит и молот сколько угодно раз.

Главная особенность здешней «боёвки» связана с тем, что перед началом уровня вы выбираете не одного героя, а двоих. Между ними можно свободно переключаться в любой момент — например, чтобы один восстановил здоровье, пока другой дерётся. А ещё напарника позволяют призвать прямо посреди комбо, чтобы он ненадолго появился, раздал тумаков и сразу убежал обратно за пределы экрана. Прежде всего это полезно в драках с крупными противникам и боссами — таким образом удаётся быстро нанести оппоненту много урона. Но и против скоплений врагов призыв оказывается эффективен, хотя в Cosmic Invasion такие ситуации встречаются чуть реже, чем хотелось бы.

С таким количеством персонажей глаза разбегаются уже на первом уровне, да и не знаешь, кого брать в пару к выбранному герою. Определиться помогают испытания — в каждой локации предлагают выполнить три простеньких задания, для которых необходимы те или иные бойцы, и их портреты мерцают на экране выбора персонажей. В большинстве случаев рекомендации связаны с сюжетом — на спасение Ваканды от взбесившегося Кло отправляется Чёрная пантера, а помогать Джин Грей вызывается влюблённый в неё Росомаха. Но если вы хотите проходить все уровни любимыми супергероями, а не переключаться после каждого босса, это тоже никто не мешает делать.

⇡#Мало работы для супергероев

Как бы ни были хороши персонажи, довольно быстро понимаешь, что Marvel Cosmic Invasion с трудом удаётся полностью раскрыть их потенциал. Дело в том, что количество контента сравнимо со словарным запасом Грута из «Стражей Галактики». Сюжетная кампания проходится менее чем за три часа и состоит из шестнадцати уровней, которые проходятся за десять минут каждый. Да, они достаточно разнообразны, и не только благодаря непохожим персонажам — тут есть и весёлая поездка по Радужному мосту, где можно скидывать врагов в пропасть телекинезом или дальнобойными атаками, и пробежка по Геликарриеру, где стреляешь из пушек. Однако всё слишком быстро заканчивается, и даже вышеупомянутые испытания можно выполнить при первом же посещении новой локации, так что возвращаться к пройденным уровням нет смысла.

За пределами кампании доступен лишь один режим, «Аркада». Это ровно то же самое, но погибать там нельзя — зато можно активировать разные рода модификаторы (предварительно открыв их, но с этим трудностей не возникает). Если игра кажется слишком лёгкой, увеличьте здоровье врагов вдвое, повысьте скорость их передвижения и атак и уберите выпадающую из мусорок и коробок еду, которая восстанавливает здоровье. Если же просто хотите попробовать что-то новое, включите режим вампиризма — здоровье ваших бойцов будет постепенно уменьшаться, но каждый удар по противнику его восстанавливает.

Проблема в том, что в аркадном режиме ничего существенно не меняется. Не появляется новый сюжетный контент, дизайн уровней остаётся прежним, да и в целом занимаешься примерно тем же, чем в кампании. Удерживать у экранов вроде бы должна прокачка персонажей — они зарабатывают опыт и повышают уровни, благодаря чему увеличивается их максимальное здоровье и открываются пассивные навыки. Вот только интереса это всё не вызывает, поскольку апгрейды минимальны, а уровни по большей части и так проходятся без проблем — разве что вы включите в «Аркаде» все возможные негативные модификаторы. В таком случае прокачанные бойцы окажутся эффективнее их стартовых версий, но за пределами хардкорной версии «Аркады» всё это не очень нужно.

И это больше всего разочаровывает — с таким набором бойцов (один из лучших в жанре!) приходится расставаться слишком быстро, поскольку заняться в игре банально нечем. В «Черепашках» дела обстояли точно так же, и тогда это тоже вызывало вопросы, но существенным недостатком не казалось — жанр только-только начал воскресать благодаря успеху Streets of Rage 4, так что многого от таких игр не требовалось. Теперь же ожидания от подобных проектов изменились — не обязательно придумывать что-то совершенно новое, как Absolum от того же издателя, но хотя бы добавить парочку дополнительных режимов (даже самых банальных, вроде Boss Rush) точно стоило.

***

Отношение к Marvel Cosmic Invasion двоякое. Это отличный beat ‘em up с классным ростером — персонажи уникальны, похожи на свои комиксные версии и очень трудно выбирать среди них лучших, поскольку все по-своему хороши. В то же время им некогда раскрыться, поскольку сюжетная кампания скоротечна и уровни в ней очень короткие, а после неё вы либо отправитесь заниматься всем тем же самым в «Аркаде», либо повторно будете проходить «сюжетку» — и то, и другое кажется потерей времени, поскольку ничего существенно не меняется. Возможно, с бесплатными обновлениями в игру добавят ещё что-то, но в нынешнем виде покупать Cosmic Invasion за полную стоимость не стоит. А вот ознакомиться по скидке (или по подписке Game Pass) — самое то.

Достоинства:

полтора десятка уникальных персонажей со своими приёмами, «пассивками» и анимациями;

испытания облегчают выбор персонажей и помогают подобрать лучших бойцов для каждого уровня;

достаточно разнообразные уровни — добираться до финала не скучно.

Недостатки:

уровни в сюжетной кампании слишком короткие, как и кампания в целом;

после «сюжетки» остаётся играть лишь в режим «Аркада», в котором занимаешься тем же самым;

прокачка персонажей и разблокируемые бонусы не побуждают надолго оставаться в игре.

Графика Не выдающийся, но симпатичный пиксель-арт. И декорации, и персонажи выглядят приятно, а последние ещё и анимированы здорово. Звук Музыка хуже, чем в «Черепашках», и вряд ли запомнится. Персонажи озвучены, и для всех даже записали реплики на случай, когда у них кончились заряды и вы пытаетесь использовать их уникальные атаки. Одиночная игра Сюжетная кампания проходится за вечер, после чего остаётся только режим «Аркада», где можно включить различные модификаторы и пройти всё то же самое. Оценочное время прохождения 3 часа. Коллективная игра Поддерживаются локальный и онлайн-кооператив. Даже в совместной игре каждый участник выбирает по два персонажа, как и при одиночном прохождении. Общее впечатление Один из лучших наборов персонажей оказался заперт в игре, в которой этому самому набору некогда раскрыться из-за коротких уровней и малого количества режимов.

