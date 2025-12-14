Сегодня 14 декабря 2025
Marvel Cosmic Invasion — здорово, но мало. Рецензия

 
Игры во вселенной Marvel чаще получаются хорошими, чем плохими, и в случае с Cosmic Invasion сомнений в качестве не было — это проект авторов отличного beat ‘em up о Черепашках-ниндзя. В то же время, от новинки ждали чего-то большего — в обзоре пробуем понять, чего именно ей не хватает
Жанр Экшен
Издатель Dotemu
Разработчик Tribute Games
Минимальные требования

Процессор Intel Core 2 Duo E6550 2,33 ГГц / AMD Athlon 64 X2 6400+ 3,2 ГГц, 4 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 1 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GT 320 / AMD Radeon HD 6570, 1 Гбайт на жёстком диске
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i3-540 3,06 ГГц / AMD Phenom II X2 550 3,1 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GT 730 / AMD Radeon R7 240
Дата выхода 1 декабря 2025 года
Возрастной ценз От 12 лет
Локализация Текст
Платформы PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2
Официальный сай

Играли на Xbox Series S

В 2022 году выходцы из Ubisoft выпустили Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge — не самый оригинальный, но увлекательный beat ‘em up с Черепашками-ниндзя и их противниками, которых мы с детства знаем по именам. Спустя три с лишним года коллектив Tribute Games снова пытается пробудить ностальгические чувства пиксельной графикой и геймплеем с аркадных автоматов. После «Черепашек» фанаты возлагали на Marvel Cosmic Invasion большие надежды. По большей части игра удалась, но нужно быть готовым к тому, что привычная для разработчиков формула не получила развития.

#Все пригодятся

Поскольку это beat ‘em up, да ещё и по комиксам Marvel, сюжет умещается в пару предложений. Правитель Негативной Зоны, Аннигилус, хочет захватить Галактику, в том числе планету Земля. Супергерои ему мешают, и делают это своим супергеройским способом: отправляются в разные места Ваканды, Диких земель и Геноши и побеждают там противников, разумом которых управляет Аннигилус. Главных его противников — Фантастической четвёрки — в игре почему-то вообще нет, зато есть как знаменитые любимчики из вселенной Marvel (Человек-паук, Веном, Железный человек), так и малоизвестные герои. Например, Бета Рэй Билл и Космический призрачный гонщик, которые за пределами редких комиксов появлялись только в игре Marvel SNAP.

Сюжетные ролики много времени не занимают — пара реплик и всё

Сюжетные ролики много времени не занимают — пара реплик и всё

Бойцов в два раза больше, чем в «Черепашках», и отличаются они друг от друга гораздо заметнее. Каждый герой обладает уникальными навыками и приёмами, полностью соответствующими тем, которые были у него в комиксах. Капитан Америка швыряет щит, Джин Грей использует телекинез, Росомаха набрасывается на противников и закалывает их длинными когтями. Управляя Женщиной-Халк, будто играешь за рестлера — носишься по арене, хватаешь врагов, подбрасываешь, бьёшь в воздухе ногой, а потом с разбегу плюхаешься на землю. А будучи Человеком-пауком, быстро перемещаешься от одного края арены к другому на паутине, которой потом стреляешь в оппонентов, чтобы их замедлить.

Всех персонажей объединяет возможность совершать обычные атаки (и их комбинации) в ближнем бою, а если удерживать кнопку удара, то они применяют заряженные приёмы. Нова, к примеру, создаёт вокруг себя огненный барьер, а Железный человек выпускает энергетическую сферу. Другой кнопкой осуществляется уникальная атака, на которую тратятся заряды (они восстанавливаются со временем). У Чёрной пантеры это клинки из вибраниума, у Шторм — потоки арктического ветра, замедляющие цели. Использовали трижды — и ждите несколько секунд, пока они снова станут доступны. А вот Капитан Америка и Бета Рэй Билл могут кидать щит и молот сколько угодно раз.

Знакомые персонажи на заднем плане

Знакомые персонажи на заднем плане

Главная особенность здешней «боёвки» связана с тем, что перед началом уровня вы выбираете не одного героя, а двоих. Между ними можно свободно переключаться в любой момент — например, чтобы один восстановил здоровье, пока другой дерётся. А ещё напарника позволяют призвать прямо посреди комбо, чтобы он ненадолго появился, раздал тумаков и сразу убежал обратно за пределы экрана. Прежде всего это полезно в драках с крупными противникам и боссами — таким образом удаётся быстро нанести оппоненту много урона. Но и против скоплений врагов призыв оказывается эффективен, хотя в Cosmic Invasion такие ситуации встречаются чуть реже, чем хотелось бы.

С таким количеством персонажей глаза разбегаются уже на первом уровне, да и не знаешь, кого брать в пару к выбранному герою. Определиться помогают испытания — в каждой локации предлагают выполнить три простеньких задания, для которых необходимы те или иные бойцы, и их портреты мерцают на экране выбора персонажей. В большинстве случаев рекомендации связаны с сюжетом — на спасение Ваканды от взбесившегося Кло отправляется Чёрная пантера, а помогать Джин Грей вызывается влюблённый в неё Росомаха. Но если вы хотите проходить все уровни любимыми супергероями, а не переключаться после каждого босса, это тоже никто не мешает делать.

Росомаха получился одним из самых весёлых персонажей

Росомаха получился одним из самых весёлых персонажей

#Мало работы для супергероев

Как бы ни были хороши персонажи, довольно быстро понимаешь, что Marvel Cosmic Invasion с трудом удаётся полностью раскрыть их потенциал. Дело в том, что количество контента сравнимо со словарным запасом Грута из «Стражей Галактики». Сюжетная кампания проходится менее чем за три часа и состоит из шестнадцати уровней, которые проходятся за десять минут каждый. Да, они достаточно разнообразны, и не только благодаря непохожим персонажам — тут есть и весёлая поездка по Радужному мосту, где можно скидывать врагов в пропасть телекинезом или дальнобойными атаками, и пробежка по Геликарриеру, где стреляешь из пушек. Однако всё слишком быстро заканчивается, и даже вышеупомянутые испытания можно выполнить при первом же посещении новой локации, так что возвращаться к пройденным уровням нет смысла.

За пределами кампании доступен лишь один режим, «Аркада». Это ровно то же самое, но погибать там нельзя — зато можно активировать разные рода модификаторы (предварительно открыв их, но с этим трудностей не возникает). Если игра кажется слишком лёгкой, увеличьте здоровье врагов вдвое, повысьте скорость их передвижения и атак и уберите выпадающую из мусорок и коробок еду, которая восстанавливает здоровье. Если же просто хотите попробовать что-то новое, включите режим вампиризма — здоровье ваших бойцов будет постепенно уменьшаться, но каждый удар по противнику его восстанавливает.

В некоторых испытаниях нужно скидывать противников в пропасть определёнными персонажами

В некоторых испытаниях нужно скидывать противников в пропасть определёнными персонажами

Проблема в том, что в аркадном режиме ничего существенно не меняется. Не появляется новый сюжетный контент, дизайн уровней остаётся прежним, да и в целом занимаешься примерно тем же, чем в кампании. Удерживать у экранов вроде бы должна прокачка персонажей — они зарабатывают опыт и повышают уровни, благодаря чему увеличивается их максимальное здоровье и открываются пассивные навыки. Вот только интереса это всё не вызывает, поскольку апгрейды минимальны, а уровни по большей части и так проходятся без проблем — разве что вы включите в «Аркаде» все возможные негативные модификаторы. В таком случае прокачанные бойцы окажутся эффективнее их стартовых версий, но за пределами хардкорной версии «Аркады» всё это не очень нужно.

И это больше всего разочаровывает — с таким набором бойцов (один из лучших в жанре!) приходится расставаться слишком быстро, поскольку заняться в игре банально нечем. В «Черепашках» дела обстояли точно так же, и тогда это тоже вызывало вопросы, но существенным недостатком не казалось — жанр только-только начал воскресать благодаря успеху Streets of Rage 4, так что многого от таких игр не требовалось. Теперь же ожидания от подобных проектов изменились — не обязательно придумывать что-то совершенно новое, как Absolum от того же издателя, но хотя бы добавить парочку дополнительных режимов (даже самых банальных, вроде Boss Rush) точно стоило.

За некоторых боссов хотелось бы поиграть

За некоторых боссов хотелось бы поиграть

***

Отношение к Marvel Cosmic Invasion двоякое. Это отличный beat ‘em up с классным ростером — персонажи уникальны, похожи на свои комиксные версии и очень трудно выбирать среди них лучших, поскольку все по-своему хороши. В то же время им некогда раскрыться, поскольку сюжетная кампания скоротечна и уровни в ней очень короткие, а после неё вы либо отправитесь заниматься всем тем же самым в «Аркаде», либо повторно будете проходить «сюжетку» — и то, и другое кажется потерей времени, поскольку ничего существенно не меняется. Возможно, с бесплатными обновлениями в игру добавят ещё что-то, но в нынешнем виде покупать Cosmic Invasion за полную стоимость не стоит. А вот ознакомиться по скидке (или по подписке Game Pass) — самое то.

Достоинства:

  • полтора десятка уникальных персонажей со своими приёмами, «пассивками» и анимациями;
  • испытания облегчают выбор персонажей и помогают подобрать лучших бойцов для каждого уровня;
  • достаточно разнообразные уровни — добираться до финала не скучно.

Недостатки:

  • уровни в сюжетной кампании слишком короткие, как и кампания в целом;
  • после «сюжетки» остаётся играть лишь в режим «Аркада», в котором занимаешься тем же самым;
  • прокачка персонажей и разблокируемые бонусы не побуждают надолго оставаться в игре.

Графика

Не выдающийся, но симпатичный пиксель-арт. И декорации, и персонажи выглядят приятно, а последние ещё и анимированы здорово.

Звук

Музыка хуже, чем в «Черепашках», и вряд ли запомнится. Персонажи озвучены, и для всех даже записали реплики на случай, когда у них кончились заряды и вы пытаетесь использовать их уникальные атаки.

Одиночная игра

Сюжетная кампания проходится за вечер, после чего остаётся только режим «Аркада», где можно включить различные модификаторы и пройти всё то же самое.

Оценочное время прохождения

3 часа.

Коллективная игра

Поддерживаются локальный и онлайн-кооператив. Даже в совместной игре каждый участник выбирает по два персонажа, как и при одиночном прохождении.

Общее впечатление

Один из лучших наборов персонажей оказался заперт в игре, в которой этому самому набору некогда раскрыться из-за коротких уровней и малого количества режимов.

#Оценка: 7,0/10

    Теги: marvel cosmic invasion, игра, рецензия
