Компания Toyota Motor Corporation остаётся крупнейшим автопроизводителем мира, хотя на отдельных рынках её позиции начали шататься под натиском китайских конкурентов, но оставаться самой дорогой с точки зрения капитализации компанией в Японии она уже точно не может, поскольку этот статус на волне бума получила SoftBank.

Toyota была самой дорогой японской компанией на протяжении более чем двадцати лет, поэтому победа SoftBank в этом негласном соревновании лишь указывает на эпохальность наблюдаемых изменений. Новости о намерениях SoftBank вложить до 75 млрд евро в сеть вычислительных кластеров на территории Франции подняли курс акций этой компании на 14 % в минувший понедельник, в результате чего они достигли исторического максимума и позволили компании сместить Toyota, чьи акции подешевели на 4,5 %.

Капитализация SoftBank в итоге выросла до $306 млрд, а Toyota довольствовалась $288 млрд. Кстати, в лидеры она вышла в 2003 году, обойдя NTT Docomo по величине капитализации. Прогресс SoftBank в этой сфере является очевидным последствием ИИ-бума, поскольку компания активно вкладывает средства в проекты, связанные с той же OpenAI, и не только. SoftBank остаётся крупнейшим акционером британского холдинга Arm, который разрабатывает процессорные архитектуры. Фондовый индекс Nikkei 225 вырос с начала этого года почти на 30 %, движение в этом направлении продолжится и до конца года при сохранении благоприятной конъюнктуры. К слову, третьей по величине капитализации японской компанией стала Kioxia, выпускающая твердотельную память. Эксперты во много объясняют рост котировок японских компаний интересом к их ценным бумагам со стороны американских фондов, которые пытаются заработать на азиатских эмитентах.