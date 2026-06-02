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AMD выпустила драйвер с поддержкой F1 25: 2026 Season Pack и World of Tanks: Heat

Компания AMD выпустила свежий пакет графического драйвера Radeon Software Adrenalin 26.6.1 WHQL. Программное обеспечение добавляет поддержку World of Tanks: Heat и дополнения F1 25: 2026 Season Pack.

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

Свежий драйвер также призван исправить проблемы вылетов в Subnautica 2 и Marvel Rivals на видеокартах Radeon RX 9000, графических артефактов в Enshrouded на видеокартах Radeon RX 6000 и ошибки в работе режима Zero RPM для вентиляторов видеокарт Radeon RX 9000 после выхода монитора из спящего режима или выключения.

Список известных проблем:

  • на некоторых системах с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 возможны редкие вылеты или тайм-ауты драйвера во время игры в Battlefield 6. AMD активно ищет решение совместно с разработчиками;
  • на некоторых видеокартах AMD возможны мигания или искажения текстур в Battlefield 6 при активной функции AMD Record and Stream;
  • функции AMD FSR Upscaling и AMD FSR Frame Generation могут отображаться как неактивные в программном обеспечении AMD Software: Adrenalin Edition во время игры в Battlefield 6, если они включены на графических продуктах серии Radeon RX 9000;
  • периодические сбои приложения Blender на видеокартах Radeon RX 7000. Пользователям, столкнувшимся с этой проблемой, рекомендуется установить драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 26.3.1;
  • фиолетовый экран при использовании гарнитуры HP Reverb G2 и SteamVR с видеокартами Radeon RX 6000;
  • возможны проблемы с установкой компонентов AI Bundle драйвера в некоторых регионах с ограниченным доступом к порталам HuggingFace и GitHub.

Скачать драйвер Radeon Software Adrenalin 26.6.1 WHQL можно с официального сайта AMD.

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Теги: f1 25, драйвер, amd radeon, видеокарты
f1 25, драйвер, amd radeon, видеокарты
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