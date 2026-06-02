Разработчик ChatGPT представил ИИ-инструменты для финансовых и юридических задач

Компания OpenAI расширяет функциональность своего ИИ-агента Codex, анонсировав в ходе видеотрансляции во вторник новые инструменты, адаптирующие работу Codex под задачи в сфере инвестиций в публичные компании, банковского дела и продаж.

По сообщению Bloomberg, в ближайшие планы разработчика ChatGPT также входит добавление функций для юридического сектора и корпоративных финансов, а также интеграция Codex во флагманский чат-бот. Помимо специализированных плагинов разработчики внедрили инструменты для создания внутренних рабочих приложений и редактирования профессиональных документов.

Масштабирование возможностей продукта стало ответом на жёсткую конкурентную борьбу между OpenAI и Anthropic за привлечение бизнес-клиентов перед возможным выходом компаний на биржу уже в этом году. Ранее стартап Anthropic первым выпустил плагины для финансовых услуг и юридических задач, чем обеспокоил инвесторов традиционных компаний по разработке программного обеспечения. В свою очередь в OpenAI отметили необходимость смещения фокуса с потребительского сегмента на корпоративный с целью получения половины общей выручки от бизнес-пользователей к концу текущего года.

Изначально оба технологических гиганта обеспечили себе устойчивый рост за счёт продажи передовых ИИ-инструментов для оптимизации разработки программного обеспечения. Запущенный в прошлом году Codex уже насчитывает более 5 миллионов еженедельных пользователей, среди которых пятая часть не являются профессиональными разработчиками.