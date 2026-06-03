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У Intel новый кризис с техпроцессом 18A: партнёры жалуются на нарастающий дефицит Panther Lake и Wildcat Lake

Компания Intel, которая из-за высокого спроса испытывает нехватку большинства моделей серверных процессоров, в потребительском сегменте тоже страдает от специфического кризиса. Клиенты не могут получить в достаточных количествах процессоры Panther Lake и Wildcat Lake, компоненты которых компания выпускает самостоятельно по технологии 18A.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

По сути, это два семейства из трёх, которые Intel сейчас выпускает с использованием техпроцесса 18A, но третье в лице Clearwater Forest (Xeon 6+) было представлено совсем недавно и относится к серверному сегменту. Проблема также заключается в том, что ещё весной этого года Intel начала уведомлять клиентов о сокращении объёмов выпуска процессоров Alder Lake, Raptor Lake и Arrow Lake, подталкивая производителей ПК переходить на более новые чипы, производимые по технологии 18A. Теперь же выясняется, что последних на рынке тоже нет в нужных количествах, и сама Intel не может сказать, когда ситуация сможет улучшиться.

Семейства Alder Lake и Raptor Lake были представлены более четырёх лет назад, они выпускались Intel самостоятельно с использованием технологии Intel 7, которая с точки зрения общепринятых обозначений является самым свежим вариантом довольно старого 10-нм техпроцесса. Семейство Arrow Lake вышло менее двух лет назад, но появилось в те смутные времена, когда Intel была вынуждена почти полностью полагаться на TSMC для выпуска своих потребительских процессоров. Как и Lunar Lake, процессоры Arrow Lake выпускаются для Intel компанией TSMC по технологии N3. Семейства Panther Lake и Wildcat Lake призваны их сменить, заодно обозначив переход Intel на «доморощенный» передовой техпроцесс 18A.

До сих пор считалось, что ситуация с доступностью чипов Intel, выпускаемых по технологии 18A, лучше по сравнению с процессорами прежних поколений, которые выпускались силами TSMC. Издание Culpium устами своего опытного основателя заявляет, что по факту процессоры Panther Lake и Wildcat Lake тоже остаются дефицитными видами продукции Intel. Важно понимать, что не все формирующие эти чипы кристаллы Intel производит собственными силами. Компоненты, отвечающие за интерфейсы ввода и вывода, до сих пор производятся для Intel компанией TSMC. Последняя испытывает дефицит мощностей, и продукция Intel потребительского класса точно не является самой выгодной для TSMC, а потому эти заказы могут обслуживаться в последнюю очередь. В этом смысле даже частичный переход на самостоятельный выпуск чипов не спасает Intel от серьёзной зависимости от производственных возможностей TSMC.

На большинство крупных производителей ноутбуков дефицит новейших процессоров Intel влияет примерно в равной степени, и дело тут преимущественно в ограниченности поставок. Кроме того, сама Intel сейчас заинтересована в увеличении объёмов выпуска серверных процессоров Xeon 6+, которые тоже используют техпроцесс 18A. Потребительские процессоры в этой ситуации производятся по остаточному принципу. Представители Intel подтвердили Culpium, что распределение заказов по выпуску чипов с использованием технологии 18A остаётся довольно сложной задачей, не вдаваясь в подробности.

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Теги: intel, intel 18a, процессоры, дефицит, производство микросхем
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