Глава Intel заявил, что доминированию x86-совместимой архитектуры в серверном сегменте ничего не угрожает

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) выступил со сцены Computex 2026 в Тайбэе, а также сделал несколько интересных заявлений на пресс-конференции, которая последовала затем. Он не только назвал TSMC и Nvidia важными партнёрами Intel, но и подчеркнул, что доминированию x86-совместимой архитектуры в серверном сегменте в обозримом будущем ничего не угрожает.

Как отмечает Nikkei Asian Review, глава Intel начал с комментария о том, что x86-совместимая архитектура лежит в основе серверных процессоров уже на протяжении почти 50 лет, и она сохранит за собой лидирующие позиции. По крайней мере, аналитики IDC прогнозируют, что 80 % установленных до 2030 года серверных систем будут использовать именно x86-совместимые чипы. Под руководством Лип-Бу Тана компания Intel сохраняет перед собой задачу предлагать лучшие x86-совместимые процессоры на рынке.

Тан попутно отметил, что в течение первого года своего пребывания в должности генерального директора Intel он стремился навести порядок в финансах и бухгалтерском отчёте, а также привлечь к управлению компанией «лидеров мирового класса». По его мнению, с этими задачами он справился. «Теперь наш фокус заключается в расширении бизнеса и обеспечении лидерства в отрасли», — пояснил Лип-Бу Тан.

Компанию Nvidia, которая недавно замахнулась на кусок «процессорного пирога» Intel, глава последней по-прежнему считает «хорошим другом». Помимо прочего, Nvidia является одним из крупных акционеров Intel, как напомнил Тан. Если говорить о TSMC, то и её руководство Intel продолжает считать близким партнёром. «Многие из наших продуктов продолжают зависеть от TSMC», — подчеркнул глава Intel.

По данным Counterpoint Research, на рынке процессоров для ПК компания Intel по итогам текущего года должна занять около 58 %. В серверном сегменте она сохранит за собой около 53 %. При этом сложно отрицать, что Arm-совместимые решения продолжают теснить более традиционные x86-совместимые как в серверном, так и в потребительском сегменте рынка. В текущем году они займут 23 % серверного рынка и около 17 % потребительского. Свои Arm-совместимые чипы для ПК предлагают Apple, MediaTek, Nvidia и Qualcomm, а недавно Arm заявила о намерениях продавать собственные чипы серверного назначения.