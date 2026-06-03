ChatGPT набрал миллиард активных пользователей — на это ушло рекордно мало времени

Статистика Sensor Tower, на которую ссылается Reuters, демонстрирует ещё одно подтверждение популярности чат-бота ChatGPT, который был представлен стартапом OpenAI осенью 2022 года. Чуть более трёх лет понадобилось этому приложению, чтобы набрать миллиард активных пользователей в месячном измерении, и это рекордная скорость.

Рубеж в 1 млрд ежемесячно использующих ChatGPT клиентов приложение преодолело в прошлом месяце, по данным Sensor Tower. Это быстрее, чем произошло в своё время с Google Maps, TikTok, Instagram✴ и YouTube. При этом нельзя утверждать, что высокой популярности ChatGPT ничего не угрожает. В первом квартале установившие себе Anthropic Claude пользователи в течение первого месяца с момента установки сократили время, проводимое в ChatGPT, на 5 % по сравнению с предыдущим восьмимесячным периодом.

Сейчас Anthropic Claude может похвастать 56 млн активных пользователей в месячном измерении, но отставание от ChatGPT сокращается впечатляющими темпами. Если у последнего количество активных пользователей сейчас увеличивается на 62 % в годовом сравнении, то у Anthropic Claude этот показатель достигает 640 %. Вчера стало известно, что Anthropic сделала первый шаг к выходу на IPO, подав соответствующую заявку в США. Конкурирующая OpenAI тоже готовится к выходу на биржу в этом году, но пока ещё не подала свою заявку.