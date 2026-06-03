Динамика цен на твердотельную память, как отмечается в свежем исследовании Counterpoint Research, позволила выручке от реализации NAND по итогам первого квартала увеличиться в 3,5 раза в годовом сравнении до рекордных $46 млрд. Последовательный же рост составил более 90 %, что тоже далеко от исторических норм.

На долю серверных твердотельных накопителей в первом квартале пришлось примерно 43 % выручки от реализации NAND, а к концу текущего года их доля превысит 60 %, как считают аналитики Counterpoint Research. Для сравнения, в прошлом квартале поставщики NAND выручили больше денег, чем за весь 2023 год. Крупнейшим игроком рынка остаётся Samsung Electronics, который занимает 29 % сегмента в показателях выручки. Впрочем, конкуренты оттесняют лидера, поскольку год назад его доля измерялась 31 %.

Второе место на рынке NAND в денежном выражении занимает SK hynix с долей 18 %, которая к тому же выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на два процентных пункта, но последовательно сократилась на четыре. За третье место идёт ожесточённая борьба между Kioxia (14 %), Micron, Sandisk и даже китайской YMTC. Три последних игрока рынка в показателях выручки демонстрируют долю по 13 %. Для сравнения, YMTC год назад могла претендовать только на 8 % мировой выручки от реализации NAND. Выручка этого китайского поставщика в годовом сравнении увеличилась на 445 %. Компания рассчитывает выйти на IPO в этом году, что позволит ей получить больше средств на развитие бизнеса. По мнению аналитиков Counterpoint Research, успешное IPO может поспособствовать увеличению выручки YMTC до значений, позволяющих превзойти как Kioxia, так и Micron, заняв третье место в мире.