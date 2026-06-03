Meta✴, Microsoft, SpaceX и спецслужбы разгромили международную сеть интернет-мошенников

Компания Meta✴, которую нередко обвиняют в попустительстве мошенникам, бесчинствующим на её платформах, помогла ликвидировать крупную группу мошеннических сетей при поддержке Microsoft, Coinbase, Starlink, а также правоохранительных органов США и других стран.

В рамках операции были нейтрализованы несколько сетей мошенников, действовавших в Юго-Восточной Азии. Их жертвами становились американцы; в качестве сценариев использовались романтические отношения, а также схемы, при которых мошенники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Преступники также втягивали в свои схемы собственных соотечественников.

В рамках операции Meta✴ оказывала помощь Министерству юстиции США, затем к ней подключились Microsoft, Coinbase, Starlink, а также правоохранительные органы Таиланда, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии. Совместными усилиями участники операции «связали воедино разрозненные данные с нескольких платформ». Это была первая в своём роде операция, в рамках которой сотрудничали представители разных отраслей.

Meta✴ удалось выявить и заблокировать более 1,4 млн учётных записей, страниц и групп в Facebook✴ и Instagram✴. Microsoft заблокировала 20 тыс. использовавшихся мошенниками аккаунтов, а Coinbase заморозила криптовалюту на сумму более $3 млн, предположительно связанную с преступными сетями. Спутниковый провайдер Starlink отключил несколько тысяч комплектов оборудования, которые, как было установлено, использовались мошенниками. Обмен информацией помог установить местонахождение мошеннических центров — к настоящему моменту правоохранительные органы арестовали 63 человека. «Компании-участницы по-прежнему привержены продолжению этого важного сотрудничества для защиты людей в интернете», — заявили в Meta✴.