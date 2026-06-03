Сегодня 04 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети M**a, Microsoft, SpaceX и спецслужбы раз...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Meta✴, Microsoft, SpaceX и спецслужбы разгромили международную сеть интернет-мошенников

Компания Meta, которую нередко обвиняют в попустительстве мошенникам, бесчинствующим на её платформах, помогла ликвидировать крупную группу мошеннических сетей при поддержке Microsoft, Coinbase, Starlink, а также правоохранительных органов США и других стран.

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters / unsplash.com

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters / unsplash.com

В рамках операции были нейтрализованы несколько сетей мошенников, действовавших в Юго-Восточной Азии. Их жертвами становились американцы; в качестве сценариев использовались романтические отношения, а также схемы, при которых мошенники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Преступники также втягивали в свои схемы собственных соотечественников.

В рамках операции Meta оказывала помощь Министерству юстиции США, затем к ней подключились Microsoft, Coinbase, Starlink, а также правоохранительные органы Таиланда, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии. Совместными усилиями участники операции «связали воедино разрозненные данные с нескольких платформ». Это была первая в своём роде операция, в рамках которой сотрудничали представители разных отраслей.

Meta удалось выявить и заблокировать более 1,4 млн учётных записей, страниц и групп в Facebook и Instagram. Microsoft заблокировала 20 тыс. использовавшихся мошенниками аккаунтов, а Coinbase заморозила криптовалюту на сумму более $3 млн, предположительно связанную с преступными сетями. Спутниковый провайдер Starlink отключил несколько тысяч комплектов оборудования, которые, как было установлено, использовались мошенниками. Обмен информацией помог установить местонахождение мошеннических центров — к настоящему моменту правоохранительные органы арестовали 63 человека. «Компании-участницы по-прежнему привержены продолжению этого важного сотрудничества для защиты людей в интернете», — заявили в Meta.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Meta✴ в европейском суде не смогла избавиться от статуса «привратника»
Microsoft планирует «вызвать зависимость» пользователей от своего нового ИИ-помощника Scout
Google усложняет мошенникам процесс подмены номеров из числа доверенных
Европейцы обвинили Google, Meta✴ и TikTok в неспособности противостоять мошенникам
Число доменов-угонщиков аккаунтов в Telegram сократилось вдвое, но мошенники запустили новые схемы
Anthropic доверит свой самый опасный ИИ Mythos 150 организациям в 15 странах по всему миру
Теги: me, microsoft, spacex, starlink, coinbase, мошенничество
me, microsoft, spacex, starlink, coinbase, мошенничество
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай без предупреждения запустил ракету «Чанчжэн-12B» — свой аналог Falcon 9
Google выпустила мультимодальную ИИ-модель Gemma 4 12B, которая запустится прямо на ноутбуке
Их делали инженеры, а не маркетологи: Thermal Grizzly представила свои первые вентиляторы для ПК
Wildberries разрабатывает отечественный мессенджер — его уже используют сотрудники
«У потребителей огромный выбор»: глава Valve Гейб Ньюэлл отверг обвинения в монополии Steam
Amazon встроила в поиск ИИ-картинки несуществующих товаров, чтобы помочь найти настоящие 6 ч.
Второе сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 завершит поддержку игры — трейлер и дата выхода The Flower & The Flame 8 ч.
Цукерберг хочет, чтобы ИИ Meta управлял всем бизнесом пользователей 10 ч.
Meta в европейском суде не смогла избавиться от статуса «привратника» 10 ч.
Колонку Creative превратили в инструмент для взлома ПК — компания уязвимость отрицает и исправлять не будет 10 ч.
Microsoft планирует «вызвать зависимость» пользователей от своего нового ИИ-помощника Scout 11 ч.
Новая игра разработчиков Shovel Knight обеспечила студии светлое будущее — раскрыты продажи Mina the Hollower 11 ч.
Meta, Microsoft, SpaceX и спецслужбы разгромили международную сеть интернет-мошенников 11 ч.
Исследователи создали червя на основе ИИ — он может использовать любую известную компьютерную уязвимость 12 ч.
В один день с Control Resonant выйдет психологический хоррор Silent Hill: Townfall — с туманным островом конца 90-х и видом от первого лица 15 ч.
Новая статья: ИИтоги мая 2026 г.: AI knows best, но это не точно 4 ч.
Wentai представила первый в мире блок питания с сертификатом Cybenetics Diamond — AiBARZA Aldan-D1515 на 1300 Вт 6 ч.
Surface Laptop Ultra получил нестандартно большой порт USB-C — Microsoft не раскрывает, в чём его секрет 6 ч.
Corsair показала прозрачный блок питания HX1000i Shift Crystal 6 ч.
Учёные построили первый в мире кремниевый спинтронный чип для вероятностных ИИ-вычислений 6 ч.
Импортозамещение по-европейски: ЕС запустил большой план по снижению зависимости от США и Китая в чипах, ИИ и облаках 8 ч.
Запущен крупнейший в мире частный лазер — он должен приблизить эпоху термояда 9 ч.
Репортаж со стенда MSI на Computex 2026: материнские платы, уникальные видеокарты, СЖО, корпуса и блоки питания 11 ч.
Intel применила твердотельный кулер Frore AirJet Mini в эталонном 11-мм ноутбуке с Wildcat Lake 11 ч.
Thermaltake показала CAPO X — огромный корпус за $190 для сборки сразу двух игровых ПК 11 ч.