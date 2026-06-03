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«У потребителей огромный выбор»: глава Valve Гейб Ньюэлл отверг обвинения в монополии Steam

Для многих игроков ПК-гейминг и Steam синонимичны, однако сооснователь и президент Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) не считает принадлежащий его компании сервис цифровой дистрибуции монополией.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Напомним, Valve годами борется с обвинениями (и связанными с ними исками) в злоупотреблении доминирующим положением на рынке для взимания с разработчиков высоких комиссий, которые затем перекладываются на потребителей.

Агентство Bloomberg в репортаже насчёт документов, обнародованных в ходе продолжающегося антимонопольного разбирательства против Valve, поделилось высказываниями Ньюэлла на эту тему.

На страже паритета цен (источник изображения: Ubisoft)

На страже паритета цен (источник изображения: Ubisoft)

Так, в 2023 году Ньюэлл заявил на суде, что Valve не принуждает разработчиков синхронизировать цены на свои продукты в Steam и других цифровых магазинах, однако опубликованные электронные письма говорят об обратном.

Документы свидетельствуют, что Valve:

  • угрожала Ubisoft удалить из Steam тактический шутер Rainbow Six Siege, потому что в собственном магазине издателя появился эксклюзивный стартовый набор за $15;
  • закрыла в 2017 году предзаказы Middle-earth: Shadow of War, потому что цены на игру в других сервисах были существенно ниже.
Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

«У потребителей огромный выбор, где приобретать продукты. Они могут купить игру на Xbox, могу купить её в Steam, могут купить её в Epic Games Store или могут купить напрямую у разработчиков», — заявил Ньюэлл в защиту Steam.

Помимо антимонопольных исков, в феврале власти штата Нью-Йорк обвинили Valve в организации нелегальных азартных игр с помощью лутбоксов из Counter-Strike 2, Team Fortress 2 и Dota 2. Valve обвинения категорически отвергает.

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Теги: steam, valve
steam, valve
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