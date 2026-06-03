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Новая игра разработчиков Shovel Knight обеспечила студии светлое будущее — раскрыты продажи Mina the Hollower

Вышедший недавно 8-битный приключенческий экшен Mina the Hollower должен был определить судьбу американской студии Yacht Club Games (Shovel Knight). Похоже, всё в полном порядке.

Источник изображений: Yacht Club Games

Источник изображений: Yacht Club Games

Напомним, в преддверии релиза Mina the Hollower уже стала одной из самых высокооценённых игр 2026 года (по 91 % на Metacritic с Forza Horizon 6), а на выходе в Steam заслужила 89 % («очень положительные» обзоры).

Как сообщил репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) со ссылкой на данные Yacht Club Games, продажи Mina the Hollower за первые три дня после выпуска составили 300 тыс. копий.

По словам сооснователя Yacht Club Games Шона Веласко (Sean Velasco), успешный запуск Mina the Hollower позволит студии продолжить функционировать без увольнений или привлечения инвестиций со стороны.

«Интересно, почему самая высокооценённая игра 2026 года не стала самой быстро продаваемой. Чувствую, что во мне разгорается желание сократить этот разрыв», — не хочет останавливаться на достигнутом Веласко.

Разработка Mina the Hollower заняла более шести лет. Чтобы довести игру до релиза, Yacht Club Games пришлось поставить второй проект (трёхмерная Shovel Knight) на паузу и потратить значительную часть собственных денежных резервов.

Mina the Hollower вышла 29 мая на PC (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Игрокам в роли боевой мыши по имени Мина предстоит освободить скованный проклятием остров.

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Теги: mina the hollower, yacht club games, приключенческий экшен, продажи игр
mina the hollower, yacht club games, приключенческий экшен, продажи игр
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