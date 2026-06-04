Сегодня 04 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Приоткрыть ворота: Remedy позволила запу...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Приоткрыть ворота: Remedy позволила запускать Control Resonant в российском Steam, но купить игру всё равно нельзя

Разработчики из финской студии Remedy Entertainment (Alan Wake 2, FBC: Firebreak) ошарашили российских игроков запретом на запуск паранормального ролевого боевика Control Resonant в России, однако ограничение продержалось недолго.

Источник изображений: Remedy Entertainment

Источник изображений: Remedy Entertainment

Напомним, на старте предзаказов выяснилось, что Control Resonant в российском сегменте Steam недоступна не только для покупки, но и для игры — при попытке запустить боевик кнопка установки просто не появится.

Спустя сутки после открытия предзаказов Remedy Entertainment смягчила ограничения. Согласно записи в базе данных SteamDB, студия удалила Россию из списка стран, где Control Resonant нельзя запустить.

Блокировка в магазине при этом осталась — напрямую купить Control Resonant в российском сегменте Steam пользователи не могут. За рубежом стоимость игры составляет $60 за стандартное издание и $70 за расширенное.

Для владельцев расширенного издания Control Resonant на PS5 предусмотрен 48-часовой ранний доступ к игре

Для владельцев расширенного издания Control Resonant на PS5 предусмотрен 48-часовой ранний доступ к игре

События Control Resonant развернутся спустя семь лет после Control. Директор Федерального бюро контроля Джесси Фейден куда-то пропала, а Иссы вырвались на свободу, превратив Манхэттен в «калейдоскоп психоделических кошмаров».

Протагонистом Control Resonant выступит Дилан Фейден — брат Джесси. Бывшие надзиратели поручают ему бросить вызов загадочной космической сущности, искажающей фундаментальные законы реальности.

Control Resonant выйдет 24 сентября на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают открытую игру без открытого мира, побочные задания, глубокую систему развития, оружие-трансформер и текстовый перевод на русский.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«У потребителей огромный выбор»: глава Valve Гейб Ньюэлл отверг обвинения в монополии Steam
Амбициозный паранормальный боевик Control Resonant получил дату выхода — в России игру ни купить, ни запустить
Remedy подтвердила список локализаций Control Resonant — сиквел Control выйдет с переводом на русский
Второе сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 завершит поддержку игры — трейлер и дата выхода The Flower & The Flame
Новая игра разработчиков Shovel Knight обеспечила студии светлое будущее — раскрыты продажи Mina the Hollower
В один день с Control Resonant выйдет психологический хоррор Silent Hill: Townfall — с туманным островом конца 90-х и видом от первого лица
Теги: control resonant, remedy entertainment, ролевой экшен, steam
control resonant, remedy entertainment, ролевой экшен, steam
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай без предупреждения запустил ракету «Чанчжэн-12B» — свой аналог Falcon 9
Huawei поблагодарила США за санкции — они запустили рост китайской полупроводниковой отрасли
Мессенджер MAX удалили из Apple App Store — VK подтвердила, что попробует вернуть его на iPhone
Китай теряет столько же «зелёной» энергии, сколько потребляет вся Франция,— из-за проблем энергосистемы
«МегаФон»: всего 10 % телефонов в России готовы к работе в отечественных сетях 5G
AMD не планирует наделять поддержкой FSR 4.1 встроенную графику RDNA 3.5 11 мин.
FromSoftware подтвердила дату выхода Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2 и платное дополнение для других платформ 54 мин.
Apple App Store обеспечил разработчикам приложений $1,4 трлн продаж — втрое больше, чем в 2019 году 3 ч.
«Всё, о чём я мечтал, и даже больше»: 10 минут геймплея Ace Combat 8: Wings of Theve привели фанатов в восторг 3 ч.
God of War Laufey не придётся ждать годами 3 ч.
Instagram оповестил пользователей, которых взломали с помощью ИИ-бота Meta 5 ч.
Авторитетный инсайдер считает, что большая июньская презентация Nintendo Direct пройдёт на следующей неделе 6 ч.
Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник стал рестлером — руководителя добавили в WWE 2K26 7 ч.
Meta вместо закрытия VR-приложения Supernatural выделит его разработку в самостоятельную компанию 7 ч.
Star Wars Zero Company скоро выйдет из тени — инсайдер рассекретил дату релиза суровой тактической стратегии от ветеранов XCOM 8 ч.
Cooler Master представила процессорный кулер V8 Ace 3DHP с «экстремальной» эффективностью теплоотвода 34 мин.
Представлен доступный смартфон Huawei nova Y74 — камера 50 Мп и батарея на 6620 мА·ч 37 мин.
AMD отобрала у Intel треть рынка x86-процессоров, пока рынок настольных CPU рухнул на 20 % 38 мин.
PowerColor показала видеокарты Radeon RX 9000, которые святятся под ультрафиолетом 2 ч.
3,84 Тбайт в формате M.2 — Swissbit представила SSD серии N7000 2 ч.
Silicon Motion нарастила продажи SSD-контроллеров на фоне дефицита NAND — нехватка памяти усугубится в 2027 году 2 ч.
7 из 10 американцев не хотят видеть дата-центры рядом с домом — ещё девять месяцев назад таких было лишь 42 % 3 ч.
Amazon представила полностью автономного складского робота Proteus с голосовым управлением 3 ч.
Microsoft: современный ИИ ЦОД потребляет воды не больше, чем ресторан 4 ч.
Репортаж со стенда Acer на Computex 2026: 50 лет инноваций, умные очки, игровые консоли и устройства нового поколения 4 ч.