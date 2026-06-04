Приоткрыть ворота: Remedy позволила запускать Control Resonant в российском Steam, но купить игру всё равно нельзя

Разработчики из финской студии Remedy Entertainment (Alan Wake 2, FBC: Firebreak) ошарашили российских игроков запретом на запуск паранормального ролевого боевика Control Resonant в России, однако ограничение продержалось недолго.

Напомним, на старте предзаказов выяснилось, что Control Resonant в российском сегменте Steam недоступна не только для покупки, но и для игры — при попытке запустить боевик кнопка установки просто не появится.

Спустя сутки после открытия предзаказов Remedy Entertainment смягчила ограничения. Согласно записи в базе данных SteamDB, студия удалила Россию из списка стран, где Control Resonant нельзя запустить.

Блокировка в магазине при этом осталась — напрямую купить Control Resonant в российском сегменте Steam пользователи не могут. За рубежом стоимость игры составляет $60 за стандартное издание и $70 за расширенное.

События Control Resonant развернутся спустя семь лет после Control. Директор Федерального бюро контроля Джесси Фейден куда-то пропала, а Иссы вырвались на свободу, превратив Манхэттен в «калейдоскоп психоделических кошмаров».

Протагонистом Control Resonant выступит Дилан Фейден — брат Джесси. Бывшие надзиратели поручают ему бросить вызов загадочной космической сущности, искажающей фундаментальные законы реальности.

Control Resonant выйдет 24 сентября на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают открытую игру без открытого мира, побочные задания, глубокую систему развития, оружие-трансформер и текстовый перевод на русский.