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Вакансии CD Projekt Red раскрыли новые подробности Hadar — загадочной RPG с «безграничным потенциалом»

Загадочная RPG под кодовым названием Hadar не спешит выходить из тени, но некоторые детали амбициозного проекта CD Projekt Red удалось выяснить благодаря новым вакансиям в польской студии.

Источник изображений: CD Projekt Red

Источник изображений: CD Projekt Red

Ранее сообщалось, что Hadar представляет собой ролевую игру с открытым миром и упором на ближний бой. Игра создаётся на Unreal Engine 5 по новой интеллектуальной собственности, которая будет отличаться от «Ведьмака» и Cyberpunk.

Согласно мартовскому отчёту CD Projekt, за 2025 год команда Hadar заложила фундамент новой франшизы и приступила к разработке игры: в частности, дизайну её отдельных элементов.

Как подметили в издании GamesRadar, открывшаяся недавно вакансия директора по инженерным вопросам подразумевает, что Hadar будет «эмоциональным опытом с открытым миром».

«<...> вы поможете расширить границы возможного для новой игры в захватывающем мире Hadar, создавая эмоциональный опыт с открытым миром, который надолго останется с игроками», — гласит описание вакансии.

Судя по вакансии ведущего технического художника, студия возлагает на Hadar большие надежды: «Считаем, что создаваемая нами вселенная имеет безграничный потенциал. <...> Хотим, чтобы она не только оправдала ожидания геймеров <...>, но и превзошла их».

CD Projekt указала в майском отчёте, что над Hadar до сих пор трудится всего 24 человека (против 513 у The Witcher 4 и 163 у Cyberpunk 2). Польские аналитики ожидают, что игра задержится до 2032 года.

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Теги: hadar, cd projekt red, ролевая игра
hadar, cd projekt red, ролевая игра
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