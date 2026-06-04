Только не списывай точь в точь: китайская BYD намерена выпускать человекоподобных роботов — прямо как Tesla

До сих пор китайский автогигант BYD в своём развитии следовал принципу вертикальной интеграции бизнеса, производя для собственных нужд и тяговые батареи, помимо великого множества прочих автокомпонентов. Теперь компания подтвердила и наличие у неё амбиций по выходу на рынок человекоподобных роботов, по примеру многих конкурентов, включая и американскую Tesla.

Илон Маск (Elon Musk) не раз отмечал сходство в подходах к обучению человекоподобных роботов и совершенствованию бортовых систем автопилота электромобилей Tesla. На подобную унификацию собираются полагаться и в китайской компании BYD. Как отмечает CarNewsChina со ссылкой на First Financial, исполнительный вице-президент BYD Ли Кэ (Li Ke) заявила, что компания уже работает над человекоподобными роботами и считает, что в этом секторе ключевыми факторами конкуренции будут производство, программное обеспечение и аппаратные возможности.

По её словам, автомобильный ИИ и робототехника в своей основе имеют много общего. Если человекоподобные роботы когда-либо станут бытовым товаром, то BYD начнёт продавать их через собственную дилерскую сеть. Опыт BYD в сфере производства электромобилей можно применить при создании человекоподобных роботов, по словам Ли Кэ. Каналы восприятия, принципы принятия решений, контроль за передвижением, интеграция программного обеспечения и разработка аппаратного — всё это роднит робототехническую отрасль с автомобильной.

При этом BYD хотела бы сделать свою робототехническую платформу открытой, а не полагаться на замкнутую экосистему, как поясняет представительница компании. Выпущенные разными компаниями роботы могли бы эффективнее взаимодействовать друг с другом. Пока BYD не готова назвать, когда появятся её человекоподобные роботы, либо оценить масштабы необходимых инвестиций для выхода на этот рынок. К слову, конкурирующая Chery уже представила своего человекоподобного робота, который начал продаваться за $41 000. В свою очередь, BYD является крупнейшим автопроизводителем в Китае, а в сегменте гибридов и электромобилей он занимает первое место и на мировом рынке.