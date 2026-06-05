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OpenAI прокачала память ChatGPT — вскоре бот сможет помнить разное и для бесплатных пользователей

OpenAI объявила об усовершенствовании функции запоминания ИИ-чат-бота ChatGPT, которая «стала умнее» и вскоре впервые станет доступна бесплатным пользователям.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

«Сегодня мы начинаем внедрение более мощной и масштабируемой системы синтеза памяти, разработанной для решения проблем устаревания, корректности и масштабируемости, которые мы наблюдаем при использовании памяти для сотен миллионов пользователей и на многолетних временных горизонтах в ChatGPT», — сообщила компания.

Функция запоминания в ChatGPT обеспечивает чат-боту возможность изучать пользователя и запоминать его предпочтения с течением времени. Память предоставляет ChatGPT полезный контекст для естественного взаимодействия с пользователем без необходимости каждый раз начинать его с нуля.

Компания сообщила, что более мощная и эффективная с точки зрения вычислений архитектура памяти построена на основе метода обработки информации Dreaming, который помогает заполнять пробелы в воспоминаниях, автоматически подбирая в фоновом режиме нужный контент из истории чатов.

Выбранные с помощью Dreaming воспоминания можно просмотреть на странице сводки памяти. Здесь пользователь сможет получить информацию о том, что ChatGPT знает о нём, добавить или обновить сведения о себе, а также указать, какие темы ChatGPT должен затрагивать и когда.

При улучшении памяти разработчики фокусировались на трёх основных моментах:

  • сохранении полезного контекста;
  • следовании предпочтениям и ограничениям;
  • сохранении актуальности с течением времени.

Компания также сообщила, что удваивает объём памяти ChatGPT для хранения данных. Подписчики версий ChatGPT Plus и Pro в США получат доступ к обновлённой системе памяти уже сегодня.

Кроме того, было объявлено, что функция запоминания ChatGPT вскоре станет доступна бесплатным пользователям. «Недавние улучшения позволили сократить вычислительные ресурсы, необходимые для предоставления функции памяти на основе Dreaming бесплатным пользователям, примерно в пять раз, что позволяет начать внедрение этой функции для них в ближайшие недели и увеличить объём памяти для пользователей Plus и Pro», — сообщила OpenAI.

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Теги: openai, chatgpt, ии, ии-бот
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