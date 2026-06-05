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Производители модулей памяти и материнских плат начали наращивать объёмы выпуска продукции, связанной с DDR4

Дефицит памяти вызван высоким спросом на DDR5 в серверном сегменте, поэтому представители потребительского рынка ищут спасения в DDR4, которая вновь обретает актуальность как в глазах производителей материнских плат, так и поставщиков модулей памяти. Продукция, которая должна была завершить свой жизненный цикл, вновь встаёт на конвейер.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

Об этом по итогам общения с участниками Computex 2026 заявили представители ресурса Tom’s Hardware. Сразу несколько производителей модулей памяти и материнских плат признали, что на фоне растущего интереса к DDR4 они вынуждены наращивать объёмы выпуска профильной продукции. Производители материнских плат наращивают объёмы выпуска моделей с поддержкой DDR4, причём они собираются продолжать делать это и в 2027 году. В некоторых случаях под эти нужды даже придётся организовывать новые производственные линии, поскольку изначально «воскрешение» плат с поддержкой DDR4 не планировалось, и все свободные мощности были отданы под другие виды продукции.

По данным некоторых производителей материнских плат, спрос на платформы с поддержкой DDR4 вырос в прошлом квартале на двузначное количество процентов. Производители центральных процессоров тоже поддерживают тенденцию. Соответствующие заявления сделали недавно представители Intel, а AMD даже возобновила выпуск процессора Ryzen 7 5800X3D, хотя для этого пришлось серьёзным образом адаптировать существующие производственные процессы. Один из производителей материнских плат признался источнику, что наращивает объёмы выпуска изделий с разъёмом LGA 1700.

В части увеличения объёмов выпуска DDR4 имеются как способствующие этому факторы, так и препятствующие. С одной стороны, технологии упаковки DDR4 проще по сравнению с DDR5, поэтому наращивать объёмы выпуска первого типа памяти не так сложно. С другой стороны, кремниевых пластин для изготовления DDR4 всё равно не хватает, поскольку приоритет отдаётся более выгодным видам продукции типа той же DDR5 или HBM. Кроме того, чипы для скоростных модулей памяти уже не выпускаются, поэтому DDR4 «новой волны» чаще всего будет работать на более умеренных частотах по сравнению с лучшими представителями прошлой эпохи. В любом случае, все представители полупроводниковой отрасли сходятся во мнении, что дефицит памяти будет сохраняться до конца 2027 года, как минимум.

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Теги: ddr4, ddr5, материнские платы, дефицит, производство микросхем
ddr4, ddr5, материнские платы, дефицит, производство микросхем
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