США заподозрили существование лазеек для выпуска китайских чипов на передовых техпроцессах TSMC и Samsung

При президенте Байдене американские власти планомерно ограничивали доступ китайских компаний к передовым ИИ-ускорителям американского происхождения, но представителям администрации Трампа приходится доказывать, что эти ограничения остаются в силе и соблюдаются. Это же касается и способности китайских разработчиков заказывать выпуск передовых чипов у TSMC и Samsung.

В политических кругах США, как отмечает Bloomberg, в последнее время усилилась дискуссия по поводу неизменности принятых при Байдене экспортных ограничений, поскольку некоторые чиновники выдвинули предположение, что китайские компании сохраняют возможность легально и открыто покупать подпадающие под санкции ускорители Nvidia поколения Blackwell, эксплуатируя их не в самом Китае, а в соседних странах. Профильному комитету в составе Министерства торговли США даже пришлось опубликовать внеплановое уведомление, в котором текущее положение дел с ограничениями описывается специально для таких «паникёров». Как отмечается в документе, ограничения на продажу ИИ-ускорителей китайским компаниям, вступившие в силу в 2023 году, до сих пор действуют и должны соблюдаться.

Теперь чиновники заинтересованных американских ведомств ведут расследование по поводу того, осуществлялись ли в период с мая прошлого года по настоящее время поставки запрещённых к ввозу в Китай ускорителей американского происхождения в интересах китайских компаний. Любые подобные поставки являются нарушением правил экспортного контроля США, и американские власти никаких послаблений в мае прошлого года в этой сфере не делали, как отмечают представители профильного министерства. Все утверждения об обратном являются недостоверными, пояснили они.

Американские чиновники также обсуждают и другую якобы существующую лазейку, которая может позволять китайским разработчикам заказывать выпуск передовых чипов у компаний TSMC и Samsung. Последние хоть и базируются на Тайване и в Южной Корее соответственно, при выпуске чипов используют технологии и оборудование американского происхождения, а потому должны подчиняться правилам экспортного контроля США. Некоторые правительственные функционеры считают, что в мае прошлого года администрация Трампа могла сделать некие послабления в этой сфере. Представители Министерства торговли США вынуждены были заявить, что и этой лазейки в правилах экспортного контроля не существует. Подробные разъяснения на эту тему ведомство подготовит позднее.

Глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в свете подобной полемики был приглашён на парламентские слушания, которые состоятся 11 июня текущего года. Генеральный директор компании известен своими либеральными взглядами на вопрос поставок американских ускорителей в Китай. Он добился того, что Дональд Трамп в начале этого года формально разрешил поставлять в КНР ускорители Nvidia H200. Китайская сторона отказалась их принимать, но это уже другая проблема.