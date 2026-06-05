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Все три крупнейших поставщика памяти получили одобрение Nvidia на поставки HBM4

Уже в следующем квартале должны начаться поставки серверных систем поколения Vera Rubin, которые будут оснащаться одноимёнными ускорителями Nvidia с памятью типа HBM4. Как признался на этой неделе глава и основатель компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang), все три крупнейших поставщика HBM4 прошли процедуру сертификации своей продукции под требования Nvidia.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Напомним, для Samsung Electronics данный вопрос остаётся болезненным, поскольку оставаясь крупнейшим производителем памяти в целом, она уступила более мелкой SK hynix пальму первенства в сегменте HBM3E, поскольку её собственная память данного поколения долгое время не могла пройти сертификационные испытания Nvidia. Фактически, прогресс в этой сфере был достигнут к моменту, когда уже пришло время налаживать поставки HBM4. Память последнего типа Samsung начала отгружать клиентам самой первой, как она поспешила заявить ещё в середине февраля, а недавно она призналась, что начала снабжать клиентов и образцами более современной HBM4E.

Возвращаясь к комментариям генерального директора Nvidia, можно отметить, что сертификацию HBM4 под её требования прошли компании Samsung Electronics, SK hynix и Micron Technology. Только они приступили к производству HBM4, поэтому список и ограничивается тремя поставщиками. Наличие у Nvidia трёх поставщиков позволяет снизить риски, связанные с чрезмерной зависимости от одного партнёра в данной сфере. Кроме того, это даёт Nvidia больше возможностей для торга при закупке HBM4. «Все три вендора прошли квалификацию. Все три вендора сейчас занимаются производством, и все они торопятся обеспечить поддержку Vera Rubin», — заявил Дженсен Хуанг во время своего визита в Сеул. Ускорители данного семейства уже выпускаются в массовых количествах, на рынок они поступят в третьем квартале текущего года. В Южной Корее у главы Nvidia запланированы встречи с руководством различных местных компаний, предсказуемо включая Samsung и SK hynix, а также посещение бейсбольного матча в выходные. По его словам, Nvidia активно нанимает персонал для своего нового южнокорейского исследовательского центра.

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Теги: hbm4, nvidia, samsung, sk hynix, micron
hbm4, nvidia, samsung, sk hynix, micron
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