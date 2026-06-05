Все три крупнейших поставщика памяти получили одобрение Nvidia на поставки HBM4

Уже в следующем квартале должны начаться поставки серверных систем поколения Vera Rubin, которые будут оснащаться одноимёнными ускорителями Nvidia с памятью типа HBM4. Как признался на этой неделе глава и основатель компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang), все три крупнейших поставщика HBM4 прошли процедуру сертификации своей продукции под требования Nvidia.

Напомним, для Samsung Electronics данный вопрос остаётся болезненным, поскольку оставаясь крупнейшим производителем памяти в целом, она уступила более мелкой SK hynix пальму первенства в сегменте HBM3E, поскольку её собственная память данного поколения долгое время не могла пройти сертификационные испытания Nvidia. Фактически, прогресс в этой сфере был достигнут к моменту, когда уже пришло время налаживать поставки HBM4. Память последнего типа Samsung начала отгружать клиентам самой первой, как она поспешила заявить ещё в середине февраля, а недавно она призналась, что начала снабжать клиентов и образцами более современной HBM4E.

Возвращаясь к комментариям генерального директора Nvidia, можно отметить, что сертификацию HBM4 под её требования прошли компании Samsung Electronics, SK hynix и Micron Technology. Только они приступили к производству HBM4, поэтому список и ограничивается тремя поставщиками. Наличие у Nvidia трёх поставщиков позволяет снизить риски, связанные с чрезмерной зависимости от одного партнёра в данной сфере. Кроме того, это даёт Nvidia больше возможностей для торга при закупке HBM4. «Все три вендора прошли квалификацию. Все три вендора сейчас занимаются производством, и все они торопятся обеспечить поддержку Vera Rubin», — заявил Дженсен Хуанг во время своего визита в Сеул. Ускорители данного семейства уже выпускаются в массовых количествах, на рынок они поступят в третьем квартале текущего года. В Южной Корее у главы Nvidia запланированы встречи с руководством различных местных компаний, предсказуемо включая Samsung и SK hynix, а также посещение бейсбольного матча в выходные. По его словам, Nvidia активно нанимает персонал для своего нового южнокорейского исследовательского центра.