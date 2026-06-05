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На волне ИИ-бума выручка Foxconn взлетела на 34 % с начала апреля —квартальный прогноз улучшен

Тайваньские компании типа TSMC и Foxconn публикуют финансовую отчётность на ежемесячной основе, это позволяет косвенно оценивать положение дел в бизнесе, не дожидаясь квартальной статистики. По итогам апреля и мая Foxconn увеличила выручку на 34 % в общей сложности до $53,6 млрд, что позволило улучшить прогноз по всему второму кварталу.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

По сути, до конца второго квартала осталось меньше месяца, поэтому итоги апреля и мая в совокупности позволяют достоверно прогнозировать динамику выручки за весь трёхмесячный период. За два первых месяца второго квартала Foxconn в годовом сравнении смогла увеличить выручку на 34 % до $53,6 млрд. Непосредственно в мае выручка увеличилась на 40 % до рекордных $27,3 млрд. Аналитики в среднем рассчитывают на рост выручки Foxconn во втором квартале на 32 %. Получается, что пока выручка растёт с опережением прогнозных величин. Всего с начала года выручка компании увеличилась на 32 % до рекордных $121,4 млрд.

Нет ничего удивительного в том, что один из крупнейших контрактных производителей серверных систем в условиях бума ИИ стремительно наращивает выручку. Четвёрка американских техногигантов собирается в этом году направить $725 млрд на развитие вычислительной инфраструктуры для ИИ, поэтому заметная часть этой суммы может осесть на счетах Foxconn. Компания продолжает оставаться крупным контрактным производителем устройств Apple, но серверное направление начало в денежном выражении доминировать ещё в прошлом году, и в этом разрыв наверняка только будет увеличиваться. Сама Foxconn по итогам публикации майской отчётности только заявила, что результаты второго квартала должны превзойти её собственные ожидания, хотя и не стала углубляться в цифры.

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Теги: ии-бум, foxconn, финансы, аналитика, ии
ии-бум, foxconn, финансы, аналитика, ии
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