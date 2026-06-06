Премьера геймплея и дата выхода Star Wars Zero Company — тактической стратегии от ветеранов XCOM

Как и было обещано несколько дней назад, издатель Electronic Arts и разработчики из основанной ветеранами XCOM студии Bit Reactor выпустили новый трейлер своей тактической стратегии Star Wars Zero Company. Ролик раскрывает дату выхода игры.

Star Wars Zero Company предложит возглавить отряд оперативников и участвовать в сражениях по всей Галактике. Разработчики обещают высокий уровень разнообразия задач — от привычных боевых вылазок с плотными перестрелками до сложных тактических операций с разведкой и планированием.

Как и в случае с XCOM 2, в Star Wars Zero Company особое внимание уделяется боевой слаженности членов отряда. Оперативники покажут себя с лучшей стороны в том случае, если будут часто выступать с постоянным составом братьев по оружию — без вынужденных замен.

Star Wars Zero Company выйдет 27 августа на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Поддержка русского языка не заявлена.