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Премьера геймплея и дата выхода Star Wars Zero Company — тактической стратегии от ветеранов XCOM

Как и было обещано несколько дней назад, издатель Electronic Arts и разработчики из основанной ветеранами XCOM студии Bit Reactor выпустили новый трейлер своей тактической стратегии Star Wars Zero Company. Ролик раскрывает дату выхода игры.

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

Star Wars Zero Company предложит возглавить отряд оперативников и участвовать в сражениях по всей Галактике. Разработчики обещают высокий уровень разнообразия задач — от привычных боевых вылазок с плотными перестрелками до сложных тактических операций с разведкой и планированием.

Как и в случае с XCOM 2, в Star Wars Zero Company особое внимание уделяется боевой слаженности членов отряда. Оперативники покажут себя с лучшей стороны в том случае, если будут часто выступать с постоянным составом братьев по оружию — без вынужденных замен.

Star Wars Zero Company выйдет 27 августа на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Поддержка русского языка не заявлена.

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Теги: electronic arts, star wars zero company, стратегия, тактика, summer game fest 2026
electronic arts, star wars zero company, стратегия, тактика, summer game fest 2026
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