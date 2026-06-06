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Google согласовала аренду вычислительных мощностей у SpaceX для ИИ за $920 млн в месяц

Google начнёт выплачивать SpaceX по $920 млн ежемесячно в период с октября 2026 по июнь 2029 года за доступ к примерно 110 000 графических процессоров Nvidia, центральным процессорам и сопутствующим компонентам в преддверии IPO. Об этом сообщил TechCrunch со ссылкой на страницу регулятора США.

Источник изображения: xAI

Источник изображения: xAI

Сделка сопоставима по срокам и масштабу с соглашением с Anthropic, которое компания SpaceX анонсировала в конце мая. В рамках этого контракта Anthropic обязалась вносить $1,25 млрд в месяц до 2029 года за аренду доступных вычислительных ресурсов дата-центра Colossus 1 под Мемфисом (США), который изначально построила компания xAI, ныне входящая в состав SpaceX.

Договорённость с Google предполагает оплату примерно половины того объёма вычислений, к которому имеет доступ Anthropic в Colossus 1. Представитель Google пояснил, что это «краткосрочное соглашение, которое должно обеспечить промежуточную мощность для удовлетворения неожиданно возросшего спроса клиентов на платформу агентов Gemini Enterprise».

Соглашение включает пункт о расторжении, позволяющий двум сторонам прекратить действие договора с уведомлением за 90 дней после 31 декабря 2026 года. Если SpaceX не предоставит доступ к заявленному количеству GPU к 30 сентября 2026 года, то после месячного льготного периода Google сможет немедленно расторгнуть контракт или использовать меньшее количество ресурсов со снижением ежемесячной платы.

Сообщается, что анонс сделки произошёл за неделю до ожидаемого начала торгов акциями SpaceX на бирже Nasdaq, где компания планирует привлечь около $75 млрд при оценке в $1,75 трлн. Напомним, Google является давним инвестором SpaceX, и стоимость её доли в компании Илона Маска (Elon Musk) после IPO, как ожидается, превысит $100 млрд.

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Теги: google, spacex, дата-центры, colossus, аренда
google, spacex, дата-центры, colossus, аренда
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