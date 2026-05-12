Google ведёт переговоры со SpaceX о запуске орбитальных дата-центров в рамках собственной программы Suncatcher

Google и SpaceX ведут переговоры о запуске околоземных орбитальных центров обработки данных, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Потенциальная сделка может состояться в то время, когда SpaceX готовится к IPO с оценкой в $1,75 трлн, которое должно пройти позже в этом году. Компания пытается убедить инвесторов в том, что в ближайшие несколько лет космические центры обработки данных станут самым дешёвым местом для размещения вычислительных мощностей для искусственного интеллекта. На прошлой неделе SpaceX заключила соглашение с компанией Anthropic об использовании вычислительных ресурсов центра обработки данных xAI в Мемфисе, штат Теннесси, с возможностью совместной работы над орбитальными ЦОД в будущем. SpaceX приобрела xAI в феврале.

Сообщается, что Google также ведёт переговоры и с другими компаниями, занимающимися запуском ракет. В рамках инициативы под названием Project Suncatcher, о которой было объявлено в конце прошлого года, Google планирует запустить прототипы спутников к 2027 году.

Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) активно продвигает идею орбитальных центров обработки данных, утверждая, что их эксплуатация будет обходиться дешевле наземных. Сторонники этой идеи отмечают, что планы по развёртыванию таких ЦОД не вызывают такого недовольства местных жителей, как строительство наземных центров обработки данных в США.

По данным TechCrunch, современные наземные центры обработки данных обходятся гораздо дешевле орбитальных. Согласно одной из оценок, вывод на орбиту ЦОД мощностью 1 ГВт с учётом первоначальных затрат на создание спутников и их запуск может стоить $42,4 млрд, что втрое дороже наземного аналога.