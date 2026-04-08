Глава Google дал понять, что компания открыта к инвестициям в новые стартапы

Пример OpenAI может иллюстрировать, насколько современным стартапам удаётся втянуть в сферу своих интересов крупнейшие корпорации технологического сектора, которые присутствуют на рынке десятилетия подряд. Генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) убеждён, что ИИ-бум открыл для его компании новые возможности по вложению средств в стартапы.

Как известно, Microsoft остаётся крупнейшим инвестором OpenAI, поддержавшим этот стартап на ранних этапах развития, но Google в своё время тоже оказывала финансовую поддержку многим молодым компаниям, которые сейчас достигли приличных масштабов бизнеса. В частности, в 2015 году Google вложила $900 млн в аэрокосмическую компанию SpaceX Илона Маска (Elon Musk), на тот момент капитализация последней достигала лишь $12 млрд. Теперь, после сделки по покупке xAI, капитализация SpaceX оценивается уже в $1,25 трлн. Если бы Google захотела продать свои акции SpaceX сейчас, она смогла бы выручить около $100 млрд.

Сотрудничество Google с Anthropic выражается не только в продаже для её нужд ускорителей TPU, но и в предоставлении финансовых ресурсов. В 2023 году Google в обмен на $300 млн получила около 10 % акций Anthropic. Если учесть, что капитализация последней сейчас оценивается в $380 млрд, то доля Google тоже оценивается в десятки миллиардов долларов США. Тем более, что Google сейчас владеет примерно 14 % ей акций, а общая сумма инвестиций превысила $3 млрд.

В ходе беседы с сооснователем Stripe Джоном Коллисоном (John Collison) генеральный директор Google Сундар Пичаи дал понять, что «в условиях изменений с приходом ИИ появляется всё больше возможностей вложить капитал нужным образом, и мы этим занимаемся». Глава Google привёл в качестве примера инвестиции в SpaceX и Anthropic, которые поясняются выше по тексту. Компания хочет эффективно распоряжаться своим капиталом и ответственно инвестировать в перспективные стартапы.

Для сравнения, когда собственное подразделение Waymo в 2020 году приступило к привлечению средств сторонних инвесторов, сама Google не располагала большим объёмом свободного капитала. Тогда от сторонних инвесторов Waymo удалось привлечь $2,25 млрд. В этом году новый раунд финансирования на сумму $16 млрд поднял капитализацию Waymo до $126 млрд. Как признался Пичаи, если бы несколько лет назад у Google было больше свободных средств, она вложила бы в капитал Waymo более крупные суммы.

Теги: google, spacex, anthropic, стартапы, инвестиции
