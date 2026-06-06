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Meta✴ поставила на паузу проект разработки ИИ-чипа, который должна была выпускать Samsung

Крупнейшие американские компании технологического сектора давно занимаются разработкой собственных процессоров и ускорителей, которые помогут им оптимизировать расходы на содержание вычислительных мощностей и снизить зависимость от поставщиков готовых решений. Сотрудничество Meta и Samsung в этой сфере поставлено на паузу.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Об этом сообщил ресурс SamMobile со ссылкой на южнокорейские СМИ. Как стало известно, проект по совместной разработке ИИ-чипа Meta силами подразделения Samsung LSI был поставлен на паузу по запросу заказчика. Как далеко эта инициатива успела продвинуться до приостановки разработки чипа, сказать сложно. Для Samsung подобное сотрудничество имеет огромное значение, ведь компания сейчас хоть и неплохо зарабатывает на поставках микросхем памяти, многие годы пытается диверсифицировать бизнес в сторону контрактного производства логических компонентов. В случае же с проектом Meta речь идёт и об участии специалистов Samsung в разработке чипа, что вызывает дополнительную заинтересованность южнокорейского партнёра.

Это не первый случай заморозки разработки ИИ-чипов, в которой принимала участие Samsung. Сообщается, что проект по созданию нейронного процессора (NPU) для OpenAI успел неплохо продвинуться на начальной стадии, но из-за стратегических разногласий с Samsung якобы существенно замедлился к настоящему времени. Несомненно, проблемы сразу с двумя заказчиками не сулят ничего хорошего планам Samsung по превращению в надёжного партнёра по разработке ИИ-чипов и их дальнейшему контрактному производству.

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Теги: me, samsung, samsung electronics, openai, ии-чип
me, samsung, samsung electronics, openai, ии-чип
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