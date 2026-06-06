Nvidia умолчала про цену ПК на чипах RTX Spark, но партнёры компании уже говорят об их дороговизне

На выставке Computex 2026 в Тайбэе компания Nvidia представила свой первый потребительский процессор для ПК. Флагманский чип семейства RTX Spark, располагающий 20-ядерным центральным процессором и 6144 ядрами CUDA обещает оказаться очень дорогим удовольствием, передаёт PCWorld.

Все участвующие в проекте партнёры Nvidia, в том числе Dell, Asus, MSI, HP, Lenovo и Microsoft, пообещали выпустить самые тонки и лёгкие машины для разработки в области искусственного интеллекта — ноутбуки и настольные компьютеры. Параллельно Microsoft проводила свою конференцию Build, на которой рассказала об этом чипе, но от ответа на прямой вопрос о стоимости чипа представители софтверного гиганта и самой Nvidia на этом мероприятии уклонялись. Microsoft, в частности, анонсировала Surface Laptop Ultra и Surface RTX Spark Dev Box, но курирующий направление Surface корпоративный вице-президент компании Эндрю Хилл (Andrew Hill) заявил: «Мы ещё не готовы говорить о о ценах, пока не приблизимся к дате начала продаж». На тот же срок сослался и представитель Nvidia. Это понятно: в условиях дефицита памяти цены к осени могут дополнительно вырасти.

На Тайване, однако, представители других компаний оказались более откровенными. Один из источников на Computex 2026 сообщил, что компьютеры на флагманском чипе RTX Spark N1X, который демонстрировал лично глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang), будут стоить от $2500. ПК с младшим процессором N1 получат ценник около $2000. В соцсетях со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley привели схожие цены: от $2900 за Nvidia RTX Spark N1X и от $1800 за N1. Рядовым пользователям такие цифры явно будут неприятны — согласятся на них разве что те, кто ищет относительно простой и недорогой способ разработки систем на базе ИИ.