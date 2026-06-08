Сегодня 08 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Nvidia и SK hynix подписали соглашение о...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Nvidia и SK hynix подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Основатель и бессменный лидер Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) во время своего визита в Южную Корею не стал ограничиваться заявлениями о том, что все три крупнейших поставщика HBM4 прошли сертификацию и будут снабжать ускорители Vera Rubin эти типом памяти. Компания SK hynix была выделена из числа партнёров Nvidia, поскольку именно с ней было заключено долгосрочное соглашение о сотрудничестве.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Стороны будут на протяжении нескольких лет сотрудничать в сфере разработки и производства чипов, как можно понять из публикации Bloomberg. По всей видимости, данное соглашение усиливает роль SK hynix в создании новых поколений HBM и других видов памяти, которые Nvidia сочтёт привлекательными для применения. К слову, данные новости не уберегли акции SK hynix от снижения в цене на 10 % на торгах в понедельник, поскольку коррекция на фондовом рынке, которая в США наблюдалась в пятницу, эхом отразилась на азиатских площадках в первый рабочий день новой недели.

По словам Хуанга, сотрудничество между Nvidia и SK hynix будет охватывать широкий спектр технологий, от передовых ИИ-моделей до агентских решений и физического воплощения ИИ. Все эти задачи потребуют использования памяти, причём разных типов. Центральные процессоры Vera, как добавил глава Nvidia, также будут использовать память DRAM производства SK hynix. Второе полугодие и весь следующий год, по словам Хуанга, будут очень насыщенными с точки зрения взаимодействия Nvidia и SK hynix.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Все три крупнейших поставщика памяти получили одобрение Nvidia на поставки HBM4
Samsung показала на Computex 2026 макет стека памяти HBM5
SK hynix за ближайшие пять лет удвоит производственные мощности по выпуску памяти
Новый рекорд разгона памяти DDR5-13556 был достигнут на выставке Computex 2026
ASML стала самой дорогой компанией в истории Европы — капитализация достигла $674 млрд
Intel и Hitachi договорились о сотрудничестве в сфере производства чипов, ИИ, квантовых вычислений и энергетики
Теги: sk hynix, nvidia, hbm4, vera rubin, дженсен хуанг
sk hynix, nvidia, hbm4, vera rubin, дженсен хуанг
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Первое и последнее сюжетное дополнение к Doom: The Dark Ages вышло из тени — геймплей и дата выхода «Откровений»
Чипсет AMD B650 превратили в плату расширения, которая добавит в любой ПК четыре слота M2, 11 портов USB и OCuLink
ASML стала самой дорогой компанией в истории Европы — капитализация достигла $674 млрд
Постапокалиптический шутер Metro 2039 выйдет в феврале 2027 года — новый геймплейный трейлер
Анонсирована Guild Wars 3 — масштабная многопользовательская ролевая игра, которая впервые в истории серии выйдет на консолях
Следующая часть Hellblade получила короткое название Senua — это полноценный приключенческий экшен 7 ч.
Владельцы PS5 останутся без Clockwork Revolution — стимпанковая RPG от создателей Wasteland оказалась новым эксклюзивом Xbox 8 ч.
Atlus подтвердила дату выхода Persona 4 Revival и анонсировала Persona 6 9 ч.
Gears of War: E-Day выйдет 6 октября на PC и Xbox, но не на PS5 — экшен будет консольным эксклюзивом Microsoft 10 ч.
Новый трейлер раскрыл дату выхода Fable, в том числе на PS5 10 ч.
OpenAI добавила ChatGPT режим блокировки для защиты от промпт-инъекций 19 ч.
«Новая брутальная глава»: научно-фантастический хоррор Cronos: The New Dawn получит осенью дополнение Lazarus 20 ч.
«С возвращением, Mass Effect»: 20 минут геймплея ролевого боевика Exodus впечатлили фанатов 07-06 00:39
Новая статья: Mina the Hollower — восьмибитный алмаз. Рецензия 07-06 00:04
Новая статья: Gamesblender № 779: God of War про жену Кратоса, дата выхода Control Resonant и перенос Fable 06-06 23:31
Nvidia и SK hynix подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве 2 ч.
Новый рекорд разгона памяти DDR5-13556 был достигнут на выставке Computex 2026 2 ч.
Новая статья: Ryzen и DDR5-6000 на чипах Samsung — G.Skill даёт добро 6 ч.
МИФИ и «Росатом» разработают малые ядерные реакторы для дата-центров 20 ч.
Одноплатный компьютер Radxa Dragon Q8B получил чип Snapdragon 8cx Gen3 и два порта 2.5GbE 20 ч.
У Rutube появится первый собственный ЦОД стоимостью до 5–7 млрд рублей 20 ч.
15 тыс. ампер на стойку: Molex представила шину питания с многоканальным жидкостным охлаждением для ИИ ЦОД 20 ч.
MediaTek продемонстрировала оптический интерконнект на основе MicroLED 20 ч.
Первые флоппи-диски были запатентованы 54 года назад 22 ч.
Intel и Hitachi договорились о сотрудничестве в сфере производства чипов, ИИ, квантовых вычислений и энергетики 23 ч.