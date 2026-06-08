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Легендарный стелс-экшен Thief спустя 28 лет после релиза получит ремастер от Nightdive — первый трейлер и детали Thief: The Dark Project Remastered

Вышедший в 1998 году и ставший легендарным стелс-экшен Thief: The Dark Project от разработчиков из Looking Glass Studios спустя 28 лет после изначального релиза получит новую жизнь на современных платформах.

Источник изображений: Atari

Источник изображений: Atari

Переиздание называется Thief: The Dark Project Remastered и создаётся мастерами ремастеров из американской Nightdive Studios в сотрудничестве с канадской студией Eidos Montreal, которая была в ответе за Thief образца 2014 года.

Thief: The Dark Project Remastered базируется на внутреннем движке KEX от Nightdive, предложит обновлённую графику (текстуры, модели, анимации, ролики) и интерфейс (колесо оружия, выбор миссий), а также поддержку пользовательских кампаний.

Помимо осовремененной визуальной составляющей, Thief: The Dark Project Remastered включает дополнительные задания, контент и обновления из перевыпуска Thief Gold от 1999 года. Анонсирующий трейлер ремастера прикреплён ниже.

В оригинальной Thief и Thief: The Dark Project Remastered игрокам достаётся роль Гарретта — сироты, спасённого и воспитанного древним орденом Хранителей, чтобы стать мастером воровского ремесла.

Пользователям предстоит скрываться в тенях, тушить источники света, использовать широкий выбор воровских инструментов, отвлекать и обезвреживать врагов, которые динамически реагируют на действия Гарретта.

Релиз Thief: The Dark Project Remastered ожидается ближайшей осенью на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Поддержка русского языка не заявлена.

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Теги: thief: the dark project remastered, nightdive studios, eidos montreal, atari, стелс-экшен
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