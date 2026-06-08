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NASA показало комбинезон LCVG от Prada с вентиляцией и жидкостным охлаждением для лунной миссии Artemis IV

Подготовка к новому визиту американских астронавтов на Луну ведётся не только на уровне разработки космических аппаратов и специализированного оборудования, но и снаряжения, которое непосредственно будет на участниках этой экспедиции. Внутри скафандров они получат специальные комбинезоны, обеспечивающие обдув и жидкостное охлаждение для поддержания комфортного микроклимата.

Источник изображений: Axiom Space

Источник изображений: Axiom Space

Как утверждает The Verge, в разработке комбинезонов LCVG с жидкостным охлаждением и системой принудительной циркуляции воздуха приняли участие специалисты модного дома Prada. Текущие планы NASA подразумевают отправку на Луну астронавтов в 2028 году, и за создание комфортного микроклимата при их нахождении в скафандрах за пределами космических аппаратов как раз будет отвечать данная часть снаряжения.

При нахождении в скафандрах AxEMU, разработанных компанией Axiom Space, для поддержания нужной температуры и концентрации кислорода будет использоваться вспомогательный комбинезон LCVG. Для отвода тепла от тела астронавта в каждом таком комбинезоне предусмотрена система трубок, по которым будет циркулировать холодная вода. Примечательно, что в отличие от большинства подобных костюмов, этот предусматривает наличие резервной системы такого рода, которая может пригодиться в случае выхода из строя основной.

Кроме того, комбинезон обеспечивает наличие вентиляционной системы, которая подаёт к шлему скафандра кислород и забирает углекислый газ для дальнейшего улавливания и переработки. Надо сказать, что сотрудничество Axiom Space и Prada является не единственным примером привлечения NASA к созданию космической амуниции специалистов из-за пределов отрасли. Например, концепт скафандра BioSuit создавался с участием известного архитектора Гильермо Тротти (Guillermo Trotti) ещё в позапрошлом десятилетии.

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Теги: nasa, artemis, лунная программа, скафандр, axiom space
nasa, artemis, лунная программа, скафандр, axiom space
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