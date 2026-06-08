Европейцы не получат Siri AI вместе с iOS 27 — Apple винит в этом закон DMA

Apple не может выпустить новый голосовой помощник Siri AI в странах ЕС одновременно с выходом iOS 27 и iPadOS 27. Об этом компания сообщила на своём официальном сайте, сославшись на принятый закон о цифровых рынках (DMA). Apple заявляет, что регулирующие органы ЕС не приняли ни одно из предложенных компанией решений по внедрению Siri AI в странах Евросоюза с одновременной безопасной поддержкой других виртуальных помощников.

«Мы глубоко разочарованы тем, что наши пользователи в ЕС не смогут использовать Siri AI на iPhone или iPad, когда мы выпустим новые версии программного обеспечения позже в этом году. Мы надеемся в конечном итоге выпустить Siri AI в ЕС. Мы продолжим взаимодействовать с регулирующими органами ЕС, чтобы найти дальнейшие пути [решения этого вопроса]. Однако их [ЕС] отказ от конструктивного обсуждения вариантов решений, обеспечивающих конфиденциальность и безопасность пользователей, означает, что в настоящее время мы не может предоставить график доступности Siri AI на iOS и iPadOS в ЕС», — сказал Крейг Федериги (Craig Federighi), старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения.

Siri AI предлагает ряд новых функций, включая специальное приложение для просмотра диалогов, расширенный интерфейс визуального интеллекта, интегрированные инструменты для ввода текста, режим Siri в камере iOS и другие возможности, анонсированные на конференции WWDC 2026. Пользователи iOS 27 и iPadOS 27 в ЕС не смогут воспользоваться этими новыми возможностями. Однако они получат доступ к Siri AI на macOS 27, visionOS 27 и watchOS 27. Разработчики, находящиеся в ЕС, также не смогут тестировать или использовать новые функции Siri AI для своих приложений на iOS и iPadOS.

Apple объясняет, что Siri AI по своей сути является приватной и глубоко интегрирована во все платформы компании с использованием локальной обработки данных на устройствах пользователей, а также частных облачных вычислений, что расширяет возможности обеспечения конфиденциальности и безопасности пользователей в облаке. Однако, «согласно крайне радикальной интерпретации DMA европейскими регуляторами», Apple придётся предоставить любому виртуальному ассистенту прямой доступ к личным данным пользователей, а также возможность напрямую управлять другими установленными приложениями.

«По мнению европейских регуляторов, DMA требует от Apple предоставить любой системе ИИ практически неограниченный доступ к устройству пользователя, а также возможность автономно использовать этот доступ без постоянного контроля и видимости со стороны пользователя. Это включает возможность читать и отправлять сообщения, совершать покупки, получать доступ к файлам и выполнять действия в любом приложении. Исследования в области безопасности уже показали, что системы ИИ могут быть взломаны для кражи личных данных, паролей и фотографий, а также для необратимого изменения файлов и настроек учетной записи без согласия пользователя. По мере того, как системы ИИ приобретают все больше возможностей, эти риски быстро растут по частоте и масштабу», — сообщает Apple.

Учитывая серьёзные риски для пользователей, Apple разработала решение под названием Trusted System Agent — посредника, который позволит виртуальным ассистентам безопасно получать доступ к тем же функциям и возможностям, что и Siri AI, на устройствах в ЕС. Компания также представила план запуска Siri AI в ЕС с постепенным внедрением этого решения в течение 18 месяцев. Однако Европейская комиссия ответила отказом.

«Фактически Европейская комиссия не согласилась ни с одним из предложений Apple», — сетует компания.

Apple заявляет, что продолжит работу над максимально безопасным внедрением новых функций для пользователей из стран ЕС. Однако, учитывая явные риски для пользователей и неспособность регулирующих органов их признать, в настоящее время компания не может озвучить какие-либо сроки доступности Siri AI в ЕС на iOS и iPadOS.