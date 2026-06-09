«Приключение только начинается!»: олдскульный боевик Mina the Hollower от создателей Shovel Knight достиг новой вершины продаж

Разработчики из независимой американской студии Yacht Club Games (Shovel Knight) у себя в соцсетях рассказали о новых успехах своего восьмибитного приключенческого экшена Mina the Hollower.

Напомним, на старте продажи Mina the Hollower составили 300 тыс. копий (результат был достигнут за три дня с релиза), что позволит Yacht Club Games продолжить функционировать без увольнений или привлечения инвестиций со стороны.

Как стало известно, к настоящему моменту Mina the Hollower продалась по миру в количестве свыше 500 тыс. единиц. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией и обращением разработчиков.

«Полмиллиона землероек спустились на Мрачный остров, и мы просто поражены. Спасибо, что играете, делитесь, пишете обзоры, стримите и верите в нашу заносчивую мышку. Приключение только начинается!» — заверили авторы.

События Mina the Hollower разворачиваются на леденящем душу проклятом острове. Спасти его пытается Мина — боевая мышь, которая может прокопать путь под ловушками и монстрами, а также отправлять врагов в небытие с помощью своего кнута.

Игра предлагает жутковатую, но душевную историю, обширный мир с продуманным дизайном уровней и множеством секретов, стилизованную под игры для Game Boy Color графику, заразительную музыку и поддержку русского языка.

Mina the Hollower вышла 29 мая на PC (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Игра имеет рейтинг 91 % на Metacritic и «очень положительные» обзоры в Steam (88 %).