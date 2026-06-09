Кодзима оказался «не заинтересован» в ИИ на фоне массовой критики ИИ-рекламы Prada с его участием

Японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима (Hideo Kojima) в интервью The Washington Post прокомментировал возможности генеративного ИИ для реализации творческих задач на фоне массовой критики ИИ-рекламы Prada со своим участием.

Напомним, в короткометражном ИИ-фильме Satellites II прославленный разработчик вместе с режиссёром Николасом Виндингом Рефном (Nicolas Winding Refn) предстал в виде космического путешественника на пути к мероприятию Prada.

Пользователи в комментариях массово раскритиковали Рефна, Кодзиму и Prada за продвижение ИИ в творческих задачах. «Грустно видеть, как такие великие творцы опускаются до генеративного ИИ-мусора», — посетовал один из зрителей.

Судя по всему, среди недовольных роликом оказался и сам Кодзима. В недавнем разговоре с The Washington Post гейм-дизайнер заявил о полном отсутствии интереса к применению ИИ в своём творчестве.

«Искусство — жизнь. Через 50, 100 лет, не знаю. Может, ИИ и сможет творить, но пока я жив, думаю, этого не будет. Я не заинтересован. Мы найдём хороший способ использовать технологию, и это задача молодых людей», — уверен Кодзима.

Ранее Кодзима уже признавался, что не заинтересован в создании игр с помощью нейросетей, но не стал исключать перспективности ИИ для модификации органов управления или «оживления» NPC.

В настоящее время возглавляемая Кодзимой японская студия Kojima Productions готовит к релизу загадочный хоррор OD и шпионский экшен нового поколения под кодовым названием Physint.