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Кодзима оказался «не заинтересован» в ИИ на фоне массовой критики ИИ-рекламы Prada с его участием

Японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима (Hideo Kojima) в интервью The Washington Post прокомментировал возможности генеративного ИИ для реализации творческих задач на фоне массовой критики ИИ-рекламы Prada со своим участием.

Источник изображения: Prada

Источник изображения: Prada

Напомним, в короткометражном ИИ-фильме Satellites II прославленный разработчик вместе с режиссёром Николасом Виндингом Рефном (Nicolas Winding Refn) предстал в виде космического путешественника на пути к мероприятию Prada.

Пользователи в комментариях массово раскритиковали Рефна, Кодзиму и Prada за продвижение ИИ в творческих задачах. «Грустно видеть, как такие великие творцы опускаются до генеративного ИИ-мусора», — посетовал один из зрителей.

Источник изображения: Prada

Источник изображения: Prada

Судя по всему, среди недовольных роликом оказался и сам Кодзима. В недавнем разговоре с The Washington Post гейм-дизайнер заявил о полном отсутствии интереса к применению ИИ в своём творчестве.

«Искусство — жизнь. Через 50, 100 лет, не знаю. Может, ИИ и сможет творить, но пока я жив, думаю, этого не будет. Я не заинтересован. Мы найдём хороший способ использовать технологию, и это задача молодых людей», — уверен Кодзима.

Источник изображения: Ssense

Источник изображения: Ssense

Ранее Кодзима уже признавался, что не заинтересован в создании игр с помощью нейросетей, но не стал исключать перспективности ИИ для модификации органов управления или «оживления» NPC.

В настоящее время возглавляемая Кодзимой японская студия Kojima Productions готовит к релизу загадочный хоррор OD и шпионский экшен нового поколения под кодовым названием Physint.

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Теги: хидео кодзима, hideo kojima, искусственный интеллект, ии
хидео кодзима, hideo kojima, искусственный интеллект, ии
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