Китай направит $295 млрд на строительство ЦОД для ИИ в ближайшие пять лет

Не только США или ЕС формируют национальные программы развития отрасли искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, китайские власти намерены в ближайшие пять лет направить на эти цели около $295 млрд, возводя центры обработки данных для ИИ по всей стране.

Вполне ожидаемо, что выделяться эти средства будут главным образом на реализацию проектов, подразумевающих высокую степень локализации компонентов. Помимо прочего, проект позволит объединить в общую скоростную сеть разрозненные ЦОД в различных уголках Китая. Над разработкой программного документа трудятся ведущие правительственные ведомства КНР, как поясняет источник.

Государственным телекоммуникационным гигантам China Mobile и China Telecom будет поручена роль оператора создаваемой национальной сети ЦОД, а ещё они предсказуемо будут отвечать за организацию скоростного обмена данными между региональными кластерами. Доля китайских ИИ-чипов в инфраструктуре возводимых ЦОД должна превысить 80 %, как предполагает проект инициативы. Компонентам Huawei Technologies в этом смысле будет отведена одна из ключевых ролей.

Анонсированная в прошлом году китайскими властями инициатива «Шесть сетей» будет интегрирована в новую программу развития национальной ИИ-отрасли. Подход к созданию инфраструктуры будет комплексным: помимо сетей передачи данных, будут формироваться все инженерные коммуникации и электроснабжение в адекватных объёмах. На финансирование проекта будут направлены средства государственных фондов, предусматривается и выпуск целевых долгосрочных облигаций со сроком погашения более 10 лет. Банковские кредиты и частные инвестиции будут играть вспомогательную роль в финансировании программы. Эксперты считают, что создание единой национальной вычислительной сети позволит китайским разработчикам ускорить вывод на рынок всё более совершенных ИИ-моделей, а также откроет равный доступ к новым технологиям компаниям, разбросанным по всей территории КНР. Создание национальной вычислительной инфраструктуры является одной из приоритетных целей на ближайшую пятилетку (до 2030 года) для экономического развития страны.

Указанная сумма в $295 млрд не включает частных инвестиций со стороны китайских компаний, которые они готовы направить на развитие собственных ЦОД. В любом случае, американские техногиганты только в этом году на подобные цели готовы потратить $725 млрд, поэтому пятилетний бюджет КНР на этом фоне немного меркнет. Опять же, строительство ЦОД и объектов инфраструктуры в Китае обходится дешевле реализации аналогичных проектов в США, поэтому сравнивать указанные суммы напрямую не совсем корректно с точки зрения возможной отдачи. Всеобщая сеть для объединения ЦОД в Китае должна появиться к 2028 году. С учётом затрат на ввод в строй генерирующих мощностей и электросетей бюджет китайской программы может вырасти до $738 млрд.

От импорта передовых чипов Nvidia китайские власти отказываются даже при наличии некоторых послаблений со стороны США, но одновременно они одобрили к использованию в национальной вычислительной инфраструктуре девять моделей ИИ-чипов китайской разработки, включая решения Huawei, Alibaba, Biren Technology и Moore Threads. Как считают эксперты, создание национальной сети вычислительных центров для ИИ в Китае будет способствовать устранению цифрового неравенства среди удалённых районов страны, поскольку в технологическом и экономическом плане юго-восточная часть КНР традиционно опережала остальную территорию.