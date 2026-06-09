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Китай направит $295 млрд на строительство ЦОД для ИИ в ближайшие пять лет

Не только США или ЕС формируют национальные программы развития отрасли искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, китайские власти намерены в ближайшие пять лет направить на эти цели около $295 млрд, возводя центры обработки данных для ИИ по всей стране.

Источник изображения: Baidu

Источник изображения: Baidu

Вполне ожидаемо, что выделяться эти средства будут главным образом на реализацию проектов, подразумевающих высокую степень локализации компонентов. Помимо прочего, проект позволит объединить в общую скоростную сеть разрозненные ЦОД в различных уголках Китая. Над разработкой программного документа трудятся ведущие правительственные ведомства КНР, как поясняет источник.

Государственным телекоммуникационным гигантам China Mobile и China Telecom будет поручена роль оператора создаваемой национальной сети ЦОД, а ещё они предсказуемо будут отвечать за организацию скоростного обмена данными между региональными кластерами. Доля китайских ИИ-чипов в инфраструктуре возводимых ЦОД должна превысить 80 %, как предполагает проект инициативы. Компонентам Huawei Technologies в этом смысле будет отведена одна из ключевых ролей.

Анонсированная в прошлом году китайскими властями инициатива «Шесть сетей» будет интегрирована в новую программу развития национальной ИИ-отрасли. Подход к созданию инфраструктуры будет комплексным: помимо сетей передачи данных, будут формироваться все инженерные коммуникации и электроснабжение в адекватных объёмах. На финансирование проекта будут направлены средства государственных фондов, предусматривается и выпуск целевых долгосрочных облигаций со сроком погашения более 10 лет. Банковские кредиты и частные инвестиции будут играть вспомогательную роль в финансировании программы. Эксперты считают, что создание единой национальной вычислительной сети позволит китайским разработчикам ускорить вывод на рынок всё более совершенных ИИ-моделей, а также откроет равный доступ к новым технологиям компаниям, разбросанным по всей территории КНР. Создание национальной вычислительной инфраструктуры является одной из приоритетных целей на ближайшую пятилетку (до 2030 года) для экономического развития страны.

Указанная сумма в $295 млрд не включает частных инвестиций со стороны китайских компаний, которые они готовы направить на развитие собственных ЦОД. В любом случае, американские техногиганты только в этом году на подобные цели готовы потратить $725 млрд, поэтому пятилетний бюджет КНР на этом фоне немного меркнет. Опять же, строительство ЦОД и объектов инфраструктуры в Китае обходится дешевле реализации аналогичных проектов в США, поэтому сравнивать указанные суммы напрямую не совсем корректно с точки зрения возможной отдачи. Всеобщая сеть для объединения ЦОД в Китае должна появиться к 2028 году. С учётом затрат на ввод в строй генерирующих мощностей и электросетей бюджет китайской программы может вырасти до $738 млрд.

От импорта передовых чипов Nvidia китайские власти отказываются даже при наличии некоторых послаблений со стороны США, но одновременно они одобрили к использованию в национальной вычислительной инфраструктуре девять моделей ИИ-чипов китайской разработки, включая решения Huawei, Alibaba, Biren Technology и Moore Threads. Как считают эксперты, создание национальной сети вычислительных центров для ИИ в Китае будет способствовать устранению цифрового неравенства среди удалённых районов страны, поскольку в технологическом и экономическом плане юго-восточная часть КНР традиционно опережала остальную территорию.

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Теги: ии, китай, китайское правительство, цод, субсидии
ии, китай, китайское правительство, цод, субсидии
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