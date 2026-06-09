Meta✴ убрала алгоритм распознавания лиц из программного кода для умных очков

Алгоритм распознавания лиц в умных очках Meta✴ проработал всего один день. После того, как о новой скрытой функции сообщили СМИ, компания оперативно выпустила ещё одно обновление, в котором соответствующего фрагмента кода уже не стало.

Журналисты Wired обнаружили функцию Name Tag в приложении Meta✴ AI при выходе обновления от 4 июня. Речь идёт о приложении для подключения умных очков к смартфону — и с данной функцией умные очки запускали механизм распознавания лиц для всех, кто оказывается в кадре их камер, преобразовывая изображения лиц в идентификаторы и сверяя их с каждым новым сканированием лица. Ещё в феврале об этой функции под названием Name Tag сообщила New York Times; учитывая, что названия совпали, обнаруженный Wired код выполнял эту же задачу. И 5 июня данная функция с выходом очередного обновления исчезла.

По официальной версии, лицевая идентификация предназначалась для того, чтобы владелец очков мог быстрее узнавать людей, с которыми когда-либо встречался. Для забывчивых людей функция, пожалуй, удобная, а вот для тех, кто, не давая согласия, оказываться под камерой устройства, — не самая приятная. Умные очки Meta✴ выпускаются совместно с компанией Luxottica под её брендами Ray-Ban и Oakley. Эти гаджеты уже вызвали недовольство общественности из-за злоупотреблений. Они навлекли на себя коллективный иск в отношении Meta✴ и гнев европейских чиновников. В самой компании заявили, что функция была лишь пилотным проектом, и пока не было «окончательного решения о том, что делать, и делать ли что-нибудь вообще».