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ФАС проверит операторов на законность рекламы 5G — «не реализованных в настоящее время технологий»

ФАС намерена проверить акции операторов связи и рекламу 5G — «не реализованных в настоящее время технологий». Это следует из повестки заседания экспертного совета ведомства, которое должно состояться в ближайшие дни. В документе говорится, что специалисты рассмотрят практики операторов связи, «которые могут содержать признаки недобросовестной конкуренции».

Источник изображения: ROBIN WORRALL/unsplash.com

Источник изображения: ROBIN WORRALL/unsplash.com

Вместе с этим ФАС проверит акции операторов связи: «Вымпелкома» (бренд «Билайн») — «Платим за входящие», «Мегафона» — «Маркетплейс тарифов»; акции при переходе к оператору с сохранением собственного номера: у «Вымпелкома» — «Гарантия лучшей цены за переход в «Билайн» со своим номером», у Т2 — «Скидка на тариф за переход в Т2 с «Билайн» со своим номером». Ведомство также интересует рост числа отказов при переносе номера, сокращение максимальной продолжительности телефонного вызова и длительности ожидания ответа абонентов до сброса звонка или включения автоответчика.

Ранее СМИ писали, что операторы выступили против некоторых акций «Вымпелкома», которые, как они посчитали, нарушают сложившийся «взаимовыгодный баланс интересов» и направлены «причинение убытков» другим операторам. Представитель ФАС подтвердил скорое проведение заседания экспертного совета, добавив, что по его результатам «будут представлены соответствующие выводы».

Оператор базы данных перенесённых номеров НИЦ «Телеком» зафиксировал рост числа отказов в переносе номеров со стороны операторов связи. «Это может быть связано как с наличием реальных обоснованных причин, так и с желанием операторов связи удержать абонентов», — считает и.о. гендиректора центра Василий Семенов. Он также отметил, что в настоящее время НИЦ не фиксирует «существенного снижения количества переносов абонентских номеров».

В рамках заседания экспертной комиссии ФАС будет стоять вопрос использования операторами технологий 5G в рекламных целях. Так у МТС с февраля действует рекламная кампания «Совсем скоро», которая посвящена 5G, но на сайте оператора 5G-услуг не удалось обнаружить. На сайте «Вымпелкома» сказано, что «тестирование сети 5G доступно всем абонентам», а в одном из рекламных роликов также говорится об этом. «Мегафон» предлагает услугу «5G режим», которая позволяет увеличить скорость скачивания данных. Оператор также предлагает подключение к тестовым зонам 5G и в его арсенале есть рекламные ролики, посвящённые 5G. Т2 предлагает услугу «5G Ready», которая «ускоряет интернет», но связанных с этим рекламных роликов выявлено не было.

При этом операторы уверены, что реклама 5G не является нарушением законов РФ. В «Мегафоне» отметили, что в процессе разработки рекламных роликов компания «всегда руководствуется действующим законодательством и принципами доверенности и точного отражения сути оказываемых услуг». В «Вымпелкоме» выразили надежду на то, что обсуждение ФАС «позволит сформировать более взвешенную оценку сложившихся на рынке практик и подходов к их применению». В Т2 не стали комментировать рекламу 5G, но прокомментировали акцию «Билайна» под названием «Плата за входящие». «Мы считаем, что представление преимуществ абонентам на незаконных основаниях недопустимо. Зрелые игроки рынка не могут не знать, что такая практика считается нарушением антимонопольного законодательства с 2011 года», — сообщили в компании. Там также добавили, что продолжительность вызовов и время ожидания ответа законом не определены, поэтому каждый оператор устанавливает их самостоятельно. В МТС отказались от комментариев по данному вопросу.

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Теги: 5g в россии, 5g, операторы связи
5g в россии, 5g, операторы связи
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