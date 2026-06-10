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Еврокомиссия требует от Meta✴ восстановить доступ конкурирующих ИИ-агентов к WhatsApp

В декабре прошлого года власти Евросоюза начали антимонопольное расследование в отношении компании Meta Platforms, которая, по их мнению, предоставляла собственным ИИ-сервисам при работе через WhatsApp необоснованное преимущество по сравнению со сторонними. Теперь Еврокомиссия требует восстановить доступ сторонних ИИ-сервисов в WhatsApp.

Источник изображения: Unsplash, 𝕡𝕒𝕨𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕤

Источник изображения: Unsplash, 𝕡𝕒𝕨𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕤

По мнению европейских чиновников, данный шаг направлен на поддержание условий здоровой конкуренции на период проведения антимонопольного расследования, которое, исходя из имеющейся практики, может затянуться надолго. «На быстро развивающихся рынках конкуренция может быть проиграна задолго до принятия окончательного вердикта», — заявила еврокомиссар по конкуренции Тереза Рибера (Teresa Ribera), на слова которой ссылается Financial Times. По мнению регулятора, у жителей Европы должен быть выбор среди ИИ-ассистентов, которые они готовы использовать в связке с WhatsApp, и «никто не имеет права принимать это решение за них».

Данные меры со стороны европейских регуляторов накладываются на выход Meta в корпоративный сегмент ИИ-решений. Компании могут использовать свою учётную запись в мессенджере WhatsApp для автоматизации общения с клиентами, используя ИИ-агенты. За доступ к такой возможности корпоративные пользователи WhatsApp должны платить, поэтому инициатива властей ЕС вызывает у представителей Meta справедливое раздражение. Формально, конкуренты типа OpenAI получают возможность использования платного сервиса WhatsApp Business на безвозмездной основе для продвижения собственных решений, как отмечается в заявлении Meta, и подобный «регуляторный перегиб» компания готова оспаривать в суде.

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Теги: me, whatsapp, ии-агент, еврокомиссия, антимонопольное расследование
me, whatsapp, ии-агент, еврокомиссия, антимонопольное расследование
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