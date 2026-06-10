Индия усомнилась в безопасности Starlink и затормозила его запуск в стране

Спутниковая сеть связи Starlink обладает таким покрытием и скоростью передачи информации, что мало кто из имеющих к ней доступ участников военных конфликтов может удержаться от соблазна использования этого сервиса за пределами мирных условий. Индия в этом смысле выразила обеспокоенность применением технологий Starlink для ударов США по Ирану и заморозила согласование запуска сервиса на своей территории.

Крупный рынок, коим является Индия, в результате оказывается под вопросом для компании Stralink, чья материнская структура SpaceX на этой неделе проводит первичное размещение акций. По информации Bloomberg, процедура одобрения сервиса Starlink на территории Индии застряла где-то на уровне министерства внутренних дел страны, чьи отвечающие за безопасность структуры выразили озабоченность использованием терминалов связи Starlink в военных операциях против Ирана. Для обеспечения связи над территорией последней из стран Starlink не потребовались местные лицензии, и фактически технологии компании наносят ущерб Ирану. Власти Индии задумались о том, что у них не появится действенных инструментов для влияния на работу Starlink в случае обострения геополитической обстановки.

Хотя сам Илон Маск (Elon Musk) делает упор на развитие ИИ-функций в структуре бизнеса SpaceX, по факту именно Starlink сейчас является основным источником выручки компании, и отсутствие выхода на крупный рынок Индии негативно скажется на финансовых показателях всей SpaceX. В Китае использование Starlink заблокировано по политическим причинам, поэтому из двух самых густонаселённых стран мира американский провайдер спутникового интернета мог рассчитывать только на Индию. Тем более, что местная наземная инфраструктура связи тоже не развита в достаточной для покрытия внутреннего спроса уровня.

Официальные представители Starlink подчеркнули, что продолжают работать над запуском своих услуг на территории Индии, учитывая все пожелания местных властей, включая локальное хранение данных и построение десяти наземных шлюзов на территории страны. По слухам, у Starlink также не решён вопрос с выделением спектра частот для работы на территории Индии. По данным источников Bloomberg, компания Starlink как таковая не является единственным участником рынка, к которому у индийских властей есть вопросы в сфере безопасности. Весь сектор спутниковой связи в свете иранского конфликта вызывает у правительства страны настороженность. Индийские операторы спутниковой связи имеют соглашения с европейскими партнёрами, но к ним в целом вопросов меньше, чем к Starlink.