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BYD инвестирует €2 млрд в создание сети зарядных станций в Европе и Великобритании

BYD планирует инвестировать €2 млрд в создание сети станций Flash Charging («быстрой зарядки») для электромобилей по всей Европе. Первые общедоступные станции, каждая из которых способна выдавать до 1,5 МВт мощности через один разъём, были запущены в Германии и Великобритании в этом месяце.

Источник изображений: Klaus Hartmann/ BYD

Источник изображений: Klaus Hartmann/ BYD

Станции Flash Charging от BYD значительно мощнее, чем станции Tesla Supercharger. Для сравнения: новейшие станции Tesla Supercharger V4 могут обеспечивать мощность до 500 кВт, а станции Tesla Supercharger V3 — до 250 кВт.

Система Flash Charging, анонсированная в марте этого года, работает в паре с батареей Blade второго поколения от BYD на базе архитектуры Super e-Platform. Для совместимых электромобилей с поддержкой систем 800 В+ зарядка с 10 до 70 % занимает примерно 5 минут. За 9 минут батарея электромобиля заряжается с 10 до 97 %.

Согласно данным BYD, 5-минутная зарядка обеспечивает примерно 400 км запаса хода для поддерживаемых электромобилей. Компания уже выпустила несколько моделей с поддержкой этой технологии — от роскошных электрических суперкаров до некоторых своих самых популярных кроссоверов.

Denza Z9 GT — один из первых электромобилей премиум-класса, предлагаемых в Европе, — получил поддержку новой технологии. Его можно почти полностью зарядить за 12 минут даже при температуре до –30 °C.

BYD планирует установить 3000 зарядных станций по всей Европе к концу 2026 года, из которых 300 будут расположены в Великобритании. Установка осуществляется как в дилерских центрах Denza, так и на сторонних площадках. Первые покупатели автомобилей BYD в Великобритании получат 18 месяцев бесплатной зарядки. Также компания планирует внедрить поддержку этой технологии во все модели электромобилей с меньшим запасом хода, чем у серии Denza, в Великобритании и Европе в течение следующих нескольких лет.

По данным ACEA, рыночная доля BYD в ЕС выросла с 0,8 до 1,9 % за первые четыре месяца 2026 года. Ещё более быстрый рост наблюдается в Великобритании, где компания занимает 3,4 % рынка, опережая Renault и Volvo Cars.

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Теги: byd, зарядная станция, электромобиль, европа, великобритания
byd, зарядная станция, электромобиль, европа, великобритания
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