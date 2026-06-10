Машины с одним лишь ДВС выбыли из пятёрки самых популярных в Китае легковушек по итогам мая

Подключаемые к электросети гибриды на китайском рынке эволюционируют с большой скоростью, для многих автолюбителей они являются более универсальным транспортным средством по сравнению с «чистокровными» электромобилями. Тем не менее, в майском рейтинге самых популярных машин на рынке КНР модели с ДВС в каком-либо сочетании впервые не попали в пятёрку лидеров.

Об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на официальную статистику китайской ассоциации CPCA, учитывающую популярность новых легковых транспортных средств на местном рынке. Всего за прошедший месяц в КНР было продано 1,51 млн новых легковых автомобилей, но в первой десятке впервые не оказалось моделей исключительно с ДВС, хотя в неё попали подзаряжаемые гибриды.

Эксперты объясняют это тем, что иранский кризис не только усилил дефицит нефтепродуктов в азиатском регионе, но и поднял цены на ископаемые виды топлива. Электромобили с потребительской точки зрения стали более привлекательными, поскольку цены на электроэнергию ещё не успели подняться вслед за нефтяными. В общей сложности, майские продажи легковых автомобилей в Китае сократились в годовом сравнении на 22,1 %, хотя и выросли последовательно по сравнению с апрелем на 9 %. Майское падение продаж на 82 % определялось моделями только с ДВС, хотя их доля в структуре продаж всё равно составила 37,1 %. Зато доля «чистокровных» электромобилей и подзаряжаемых гибридов в структуре продаж на китайском рынке уже третий месяц подряд превышает 60 %, в мае она достигла 62,9 %. Какая часть из них вообще обходится без ДВС, не уточняется.

Характерно, что в майском рейтинге самых популярных легковушек на китайском рынке на втором месте расположился кроссовер Tesla Model Y, а родственная Model 3 местной сборки занимает седьмое место. Третье место досталось Xiaomi SU7, а вот на первом оказалась китайская модель Geely Star Wish. На пятом, кстати, разместился Lixiang i6 компании Li Auto, которая исторически делала упор именно на последовательные гибриды, а эта модель исключительно электрическая. Так или иначе, пять самых популярных в Китае моделей по итогам мая вообще не имели ДВС под капотом. Лишь семейство BYD Sea Lion 6 относится к подзаряжаемым гибридам, но седьмое место всё равно досталось исключительно электрической Tesla Model 3.

В оптовом сегменте китайского авторынка по итогам мая доминировала модель BYD Song, а Tesla Model Y занимала второе место, как и в рознице. В первую пятёрку также попали несколько других моделей BYD, а за её пределами нашлось место даже для бензиновых Chery Tiggo 7 и Geely Binyue. То есть, поставки таких машин в Китае продолжаются, просто в потребительском сегменте они на какое-то время выпали из перечня наиболее востребованных.