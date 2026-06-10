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Выручка TSMC в мае подскочила на 30 %, подогреваемая ИИ-бумом

До конца второго квартала осталось две недели, но тайваньская компания TSMC пока подвела только официальные итоги апреля и мая, поэтому о динамике её выручки за период можно судить по этим двум месяцам. Если в мае выручка TSMC выросла на 30 % в годовом сравнении до $13,2 млрд, то с начала квартала в целом она увеличилась только на 24 %.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

При этом, как подчёркивает Bloomberg, аналитики рассчитывают на совокупный рост выручки TSMC по итогам второго квартала на 35 % в годовом сравнении, поэтому от результатов июня будет зависеть реакция фондового рынка на квартальную отчётность компании. Тайваньская TSMC является крупнейшим контрактным производителем полупроводниковых компонентов, она к тому же отчитывается за квартал в числе первых, а потому данная статистика является важным ориентиром для всех тех, кто следит за влиянием бума ИИ на полупроводниковую промышленность в отдельности и мировую экономику в целом.

Инвесторы пока настроены оптимистично, поскольку четвёрка облачных гигантов США в текущем году собралась направить на развитие вычислительной инфраструктуры ИИ в общей сложности $725 млрд. Принято считать, что немалая часть этой суммы достанется Nvidia, которая снабжает разработчиков ИИ ускорителями, но она как раз заказывает свои чипы в производство именно компании TSMC. Руководство последней на недавнем собрании акционеров заявило, что не сможет покрыть весь спрос со стороны клиентов в ближайшие несколько лет. В текущем году TSMC рассчитывает поднять капитальные затраты до рекордных $56 млрд, но при этом и выручка компании должна вырасти более чем на 30 %. Рынок смартфонов, ПК и прочих электронных устройств из-за дефицита памяти, вызванного ИИ-бумом, в этом году может сократиться до многолетних минимумов, поэтому бурный рост в серверном сегменте будет отчасти ослабляться данной тенденцией.

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Теги: tsmc, ии-бум, производство микросхем, финансы, аналитика
tsmc, ии-бум, производство микросхем, финансы, аналитика
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