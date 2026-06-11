GM нашла более выгодную альтернативу недорогим LFP-батареям для использования в электротранспорте

Основная часть влияния китайских компаний CATL и BYD на мировой рынок тяговых аккумуляторов определяется массовым производством ячеек типа LFP. Американская General Motors, сперва увидевшая за ними перспективу массового выпуска в США, решила в итоге сделать ставку на более новый химический состав с высоким содержанием марганца.

В этом агентству Reuters признался директор аккумуляторного бизнеса GM Курт Келти (Kurt Kelty). Корпорация не отказывается от классических LFP-батарей полностью, просто их она будет производить для нужд стационарных систем хранения электроэнергии. Последние будут востребованы на рынке США в связи с бурным развитием вычислительной инфраструктуры ЦОД. Выпуск LFP-батарей для этих нужд начнётся на предприятии GM в штате Теннесси в этом месяце.

Для электромобилей GM считает более перспективным другой химический состав батарей, он тоже подразумевает использование лития, но в сочетании с высоким содержанием марганца. В условиях США их производство будет почти таким же по себестоимости, как и у LFP, но плотность хранения энергии у новых батарей будет выше при тех же массе и габаритах. Соответственно, с точки зрения своего основного бизнеса именно LMR-батареи, как их обозначает источник, станут для GM «рабочей лошадкой». Над созданием LMR-батарей GM работала на протяжении более чем десяти лет, аналогичную деятельность ведёт и конкурирующая Ford Motor.

Пока технология сохраняет некоторые недостатки в виде более быстрой деградации в процессе эксплуатации по сравнению с батареями существующих типов. У классических LFP-батарей при этом остаётся немало преимуществ. Во-первых, они выпускаются в огромных количествах, особенно в Китае. Во-вторых, они обладают меньшей себестоимостью по сравнению с NMC-батареями. При этом LFP-батареи уступают последним по плотности хранения энергии, но обладают более длительным эксплуатационным ресурсом и не столь опасны с точки зрения риска самовоспламенения. Бюджетный по меркам концерна электромобиль Chevrolet Bolt в новом поколении использует LFP-батареи китайской CATL. Представитель GM не стал уточнять, когда корпорация сможет приступить к массовому производству LMR-батарей, но из прошлогодних высказываний его коллег известно, что их выпуск на территории США может начаться в 2028 году.