К 2034 году SK hynix утроит объёмы выпуска памяти, но даже этого не хватит

Глава совета директоров SK Group Чхэ Тхэ Вон (Chey Tae-won) уже заявлял в начале этого месяца, что в течение ближайших пяти лет дочерняя SK hynix сможет удвоить мощности по производству микросхем памяти. Как выясняется, в перспективе до 2034 года они могут быть утроены, так что текущим десятилетием экспансия производства не ограничится.

В этом глава SK Group признался на текущей неделе представителям ресурса Nikkei Asian Review на специализированном форуме в Токио: «Поскольку мы следуем плану максимального расширения, расчёты показывают, что наши производственные мощности по обработке кремниевых пластин удвоятся за ближайшие пять лет. Честно говоря, когда все эти предприятия будут построены, они не только удвоятся, но и утроятся примерно к 2034 году. Люди уже говорят, что и этого будет недостаточно».

Сейчас SK hynix возводит четыре новых предприятия по производству памяти в Южной Корее, первое из них будет построено к началу следующего года. Первоначально данный проект был рассчитан до 2045 года, но компания решила ускорить его примерно на десять лет. Быстрее этого двигаться в данном направлении сейчас просто не получится, как пояснил председатель совета директоров SK Group. После завершения строительства нового комплекса в Южной Корее, компания может задуматься о возведении дополнительных мощностей за пределами страны — в той же Японии, где для реализации подобных проектов есть все необходимые ресурсы и условия, включая квалифицированный персонал. Япония является «более чем адекватным кандидатом» для строительства предприятий SK hynix за пределами Южной Кореи, как добавил Вон. Для реализации такого проекта нужна готовая инфраструктура, строить предприятия просто в «чистом поле» нецелесообразно и дорого, по его словам.

Количество игроков рынка решений для инфраструктуры ИИ будет только расти, как считают в SK Group. Распространение ИИ не ограничится корпоративным сектором, постепенно он всё же внедрится в потребительском сегменте через агентов. С точки зрения динамики фондового рынка избежать волатильности при этом не удастся, по словам Вона. Сейчас капитализация SK hynix превышает $1 трлн, она утроилась с начала года, но на рынке возможны и резкие падения, как признаёт глава SK Group.