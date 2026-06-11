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Чтобы потратить в этом году $70 млрд на ЦОД, компании Oracle придётся занять $40 млрд

Компания Oracle в условиях бума ИИ стала важным, хотя и не самым очевидным игроком рынка облачных ЦОД, на какое-то время это даже сделало её основателя Ларри Эллисона (Larry Ellison) богатейшим человеком планеты. На новые заявления руководства Oracle о необходимости увеличить капитальные расходы и заимствования акции компании отреагировали снижением курса на 8,9 %.

Источник изображения: Oracle

Источник изображения: Oracle

Фискальный год Oracle завершился 31 мая, капитальные затраты компании за период составили $55,7 млрд, превысив ожидания, и в текущем фискальном году она намеревается поднять их на 25 % примерно до $70 млрд. Более того, фактические капитальные расходы Oracle достигнут $95 млрд, просто до $25 млрд из этой суммы она рассчитывает сразу вернуть из выплат своих клиентов. В феврале Oracle рассчитывала, что в новом фискальном году ограничится капитальными расходами на уровне $50 млрд, но теперь стало очевидно, что придётся выйти за рамки прежнего бюджета. Для этого придётся привлечь до $40 млрд заёмных средств, и этот фактор беспокоит инвесторов больше всего. Компании удалось заключить с клиентами контракты на сумму $75 млрд, условия которых подразумевают авансовые выплаты или поставку оборудования самими клиентами. Акции Oracle после публикации отчёта упали в цене на 8,9 %.

Техасский ЦОД, который Oracle вместе с OpenAI строит в рамках проекта Stargate будет на три четверти готов в течение 90 дней, как стало известно на квартальном мероприятии. С начала этого года Oracle ввела в строй вычислительные мощности на 1,2 ГВт, что практически соответствует итогам работы за четыре предыдущих квартала в совокупности. За ближайшие четыре квартала Oracle рассчитывает выручить около $76 млрд на контрактах с клиентами, а в последующие два года — ещё около $217 млрд. В прошлом квартале выручка Oracle достигла $19,2 млрд, превысив ожидания аналитиков. Годовая выручка в размере $67,4 млрд тоже оказалась выше ожиданий. В любом случае, положительной динамике курса акций это всё равно не способствовало. Ёмкость рынка ЦОД для ИИ представители Oracle оценивают в триллионы долларов США в год. В прошлом квартале компании пришлось сократить 30 000 сотрудников, отчасти ради высвобождения средств на капитальные вложения. В целом, Oracle уже располагает контрактными обязательствами на сумму $638 млрд, которые она должна исполнять в течение нескольких последующих лет.

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Теги: oracle, ии, инвестиции, финансы
oracle, ии, инвестиции, финансы
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