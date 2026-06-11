Visa открыла ИИ-агентам OpenAI возможность оплачивать покупки от имени пользователей

Visa объявила на форуме Visa Payments Forum в Сан-Франциско о партнёрстве с OpenAI, в рамках которого её платежная сеть будет интегрирована в нейросеть ChatGPT, что позволит ИИ-агентам совершать покупки в магазинах и завершать транзакции от имени пользователей. Финансовые условия сотрудничества пока неизвестны, как и размер комиссий, которые должны будут платить за услугу продавцы или покупатели.

Пользователи ChatGPT смогут подключить свои платёжные карты Visa к платформе ChatGPT. При этом OpenAI будет отвечать за предоставление агентам возможности просматривать, оценивать варианты и совершать покупки, в то время как Visa будет управлять авторизацией и отслеживать транзакции, чтобы упредить потенциальное мошенничество.

Visa сообщила, что система позволит пользователям устанавливать ограничения на то, как агент тратит их деньги, например, ограничивать расходы, типы доступных для покупки маркетплейсов и требовать подтверждения перед совершением определённых покупок. Для обработки платежей Visa будет использовать токенизированные учётные данные и авторизацию в режиме реального времени.

«По мере того, как агенты ИИ становятся активными участниками экономики, Visa сосредоточена на обеспечении доверия, безопасности и бесперебойности транзакций», — заявил Джек Форестелл (Jack Forestell), директор по продуктам и стратегии Visa. Он сообщил, что что Visa будет рассматривать споры, используя те же основные правила, что и для любой другой транзакции: действительно ли потребитель намеревался совершить покупку, и правильно ли продавец оформил транзакцию. Изменения могут произойти, добавил он, если и намерение потребителя, и обработка транзакции продавцом были выполнены правильно, но «что-то произошло посередине, что вызвало проблему».

«Именно поэтому мы меняем всю нашу систему токенов и процесс сбора данных с помощью Visa Intelligent Commerce, чтобы гарантировать, что эта проблема не возникнет», — сказал Форестелл.

Банки и продавцы выразили обеспокоенность по поводу использования ИИ для совершения покупок, поскольку агенты могут потратить больше, чем хотели бы пользователи, или совершить покупки, которые клиенты впоследствии оспорят. Особенную обеспокоенность у банков вызывает то, что чётко не определено, кто будет нести ответственность за мошенничество, если агент использует счёт держателя карты.

Как отметило агентство Associated Press, платёжная система Mastercard также внедряет функции покупок с использованием ИИ в свою платёжную сеть, но в меньшем масштабе. В частности, Mastercard объявила, что ИИ-агенты смогут приобретать услуги от имени бизнеса. Например, если кофейня захочет запустить рекламную кампанию в рамках выхода нового продукта, она сможет предоставить ИИ-агенту право приобретать услуги у веб-провайдеров и рекламных агентств.