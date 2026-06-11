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Вид от третьего лица, смена названия и полный перевод на русский: Capcom раскрыла новые подробности Resident Evil Veronica

Продюсер Capcom Ёсиаки Хирабаяси (Yoshiaki Hirabayashi) поделился со СМИ деталями анонсированного на Summer Game Fest 2026 хоррора на выживание Resident Evil Veronica — ремейка Resident Evil Code: Veronica образца 2000 года.

Источник изображений: Capcom

Источник изображений: Capcom

По словам Хирабаяси, Resident Evil Veronica создаётся той же командой, что была в ответе за ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 4, поэтому игроки вправе ожидать схожего объёма изменений и улучшений.

Что касается сокращённого по сравнению с оригинальным релизом названия, то таким образом Capcom хотела подчеркнуть важность Resident Evil Veronica и её близость к флагманским играм франшизы (Resident Evil + одно слово в заголовке).

Хирабаяси также подтвердил, что вопреки анонсирующему тизеру, «снятому» от первого лица, Resident Evil Veronica предложит лишь режим от третьего. Подробностями игровых механик продюсер не поделился.

По сюжету с финала Resident Evil 2 в Veronica прошло всего три месяца, поэтому главную героиню Клэр Редфилд нельзя назвать закалённым бойцом, хотя она знает, как обращаться с оружием и пережила события в Раккун-Сити.

Слухи о ремейке Code: Veronica ходили несколько лет, поэтому официальный анонс вызвал бурный ажиотаж. Как сообщил микроблог серии, более миллиона игроков добавили Resident Evil Veronica в свой список желаемого.

Релиз Resident Evil Veronica ожидается в 2027 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Обещают графику на RE Engine, осовремененный геймплей и полный перевод на русский.

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Теги: resident evil veronica, capcom, экшен, хоррор
resident evil veronica, capcom, экшен, хоррор
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